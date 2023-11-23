Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров 23 ноября выступил в Жогорку Кенеше с отчетом по исполнению республиканского бюджета за 2022 год, где заявил, что главное достижение команды президента Садыра Жапарова — это демонтаж системы политической коррупции.

«Одним из ярких примеров этому служит возвращение народу Кыргызстана месторождения Кумтор, а также таких жемчужин национального достояния, как “Мегаком” в 300 миллионов долларов, “Битэл” в 75 миллионов долларов, “Манас банк” в 18 миллионов долларов и “Таш-Комур” в 60 миллионов долларов. Была одержана победа в 11 международных арбитражных процессах», — сказал Жапаров.

Также глава Кабмина упомянул о борьбе с ОПГ, которая стала последним эпизодом борьбы с политической коррупцией.

«Потому что это также было элементом политической коррупции и условием его процветания в нашей стране за последние 30 лет», — добавил он.

Жапаров также подчеркнул, что внутри Кабмина нет никаких разногласий, также нет вопросов между исполнительной властью и Жогорку Кенешем.