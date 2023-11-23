Депутат Дастан Бекешев констатировал факт, что строительное лобби в Жогорку Кенеше в очередной раз победило. Об этом он написал в своем телеграм-канале 22 ноября.

Бекешев написал об этом комментируя то, что в парламенте не прошел его законопроект об ужесточении ответственности стройкомпаний за некачественное строительство, несоблюдение СНИПов по маломобильным группам населения и строительство несейсмостойких зданий и сооружений.

«Этот законопроект я инициировал из-за многочисленных жалоб граждан и нарушений в строительстве, с которыми я сам сталкивался. Но замдиректор Госархстроя всячески убеждал депутатов, что наше строительство ведётся чуть ли не идеально. Некачественного строительства нет, везде устанавливаются пандусы. Некоторые депутаты из строительной отрасли пошли дальше и вовсе снимали ответственность со строительных компаний: они строят так как им нарисовал проектировщик», — написал Бекешев.

Он написал, что стройкомпании «хорошо поработали с депутатами и выиграли время», добавив, что тем, кто плохо строит и обманывает граждан, «рано или поздно придется ответить».

Бекешев инициировал свой проект закона еще в марте 2023 года. Своим законопроектом депутат предложил ввести уголовную ответственность за строительство некачественных зданий и многоэтажных жилых домов.

Тогда он говорил, что из-за либеральных законов в сфере строительства многие компании экономят на качестве стройматериалов, не проверяют здания на сейсмостойкость, не соблюдают нормы об условиях для маломобильных людей, а также не проводят коммуникаций.