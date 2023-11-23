Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев заявил, что Кадыр Досонов известный по прозвищу Дженго продолжает заниматься криминалом, несмотря на свое заявление, в котором отрекся от «воровских понятий». Об этом Ташиев сказал 23 ноября на заседании в Жогорку Кенеше.

«Он при всех признавал, что отказывается от воровских идей. Но он продолжает [заниматься криминалом]. Я сделаю так, чтобы это прекратилось. Я сделаю так, чтобы он никогда больше не был лидером ОПГ, чего бы мне это не стоило. Это касается каждого. Я обещал, что в нашей стране не будет ОПГ, и никто никого не будет «грузить». Предприниматели будут спокойно жить и работать. Пусть соблюдают законы и платят налоги, вот и все», — заявил Ташиев.

Он добавил, что Дженго продолжает управлять преступниками сидя в СИЗО и заставляет предпринимателей платить дань.

Глава ГКНБ добавил, что он два года готовился к тому, чтобы начать борьбу с ОПГ.

«Ни Райымбек Матраимов, ни Камчы Кольбаев, ни Дженго — никто никем не будет управлять. Будет управлять закон нашей страны — это главная задача, которую поставил наш президент перед нами», — добавил он.

Криминальный авторитет Дженго заявил, что отрекается от «воровских понятий» в октябре 2023 года после того, как ГКНБ ликвидировал криминального авторитета Камчы Кольбаева во время спецоперации.

«За нарушение законодательства отвечал по закону. Сейчас у меня нет никакого криминального статуса. Пусть в нашем Кыргызстане царят мир и спокойствие», — заявил тогда Дженго.

Самого Дженго задержали еще в январе 2023 года по подозрению в организации убийства члена «противоборствующего» ОПГ.