Глава Финпола Бакир Таиров дал интервью журналисту «Азаттыка» Али Токтахунову. По его словам, у Матраимовых — депутата Искендера, экс-зампреда таможни Раймбека Матраимова и других влиятельных членов этой семьи — нет имущества и богатств за рубежом. Также он отверг свое родство с этой семьей и вмешательство в проверку их имущества, результаты которой должны обнародовать до конца июня.

Про проверку имущества Матраимовых

«В конце февраля к нам поступили документы на проверку [Райымбека] Матраимова. Была создана следственная группа, всем соответствующим органам отправили документы и получили результаты. На этой неделе мы подведем итоги и ознакомим общество [с итогами расследования]», — сказал Таиров.

По его словам, они отправляли запрос на проверку имущества Матраимовых и неким «соответствующим службам» за рубеж, тем не менее он отказался уточнять, ссылаясь на секретность, в какие страны поступили запросы. Имущества Матраимовых в других странах не нашли.

Про конфликт интересов

Таиров отрицает, что в следствие вмешивались сверху и что в расследовании был конфликт интересов.

«У нас работал младший брат Райымбека Матраимова Ислам. Когда к нам в феврале поступил запрос на проверку имущества, он ушел на два месяца в отпуск без содержания, а когда срок следствия увеличился, ушел с должности. Никто не может вмешиваться в наши следственные работы. Я могу заверить, что никто нам сверху не звонил, не просил ничего», — говорит Таиров.

Также глава Финпола отрицает свое родство с Матраимовыми.

«Это неправильная информация. Я с Ала-Буки, а он с Кара-Суу. Страна маленькая, мы видели друг друга, на тоях наверное виделись», — говорит он.

Тем не менее в ходе интервью выяснилось, что в дочерней компании «АКА Петролеум» работают родственники Таирова.

Одна из основательниц компании «Терек Сай жаштары» невестка Таирова (вдова брата) Чолпон Элмуратова, а руководит бизнесом Туманбаев Токтосун — зять главы Финпола (муж сестры). Туманбаев заявил журналистам, что основателем компании был брат главы Финпола Искендер Таиров, который погиб в автокатастрофе, после чего бизнес перешел его вдове Элмуратовой.

Бакир Таиров настаивает на том, что про связь с «АКА Петролеум» он не знал и вообще все в его семья заняты «своим делом».

Контекст: «АКА Петролеум» входит в «АКА Инвест» с рядом других компаний, в том числе с «AKA Immobilien». Ее учредитель — супруга Искендера Матраимова Миновар Жумаева. «AKA Immobilien» и «AKA Petroleum» были конечными получателями некоторых платежей Айэркина Саймаити, который с 2011 по 2017 годы вывел из Кыргызстана около 700 млн долларов.

Про вывод $700 млн из Кыргызстана

Контекст: «Азаттык» 29 мая опубликовал расследование о возможной причастности семьи Матраимовых к выводу 700 млн долларов из Кыргызстана. Автор расследования Али Токтакунов заявил, что у него есть десятки банковских документов, доказывающих перевод за рубеж, как минимум, 250 млн долларов. Финразведка подтвердила, что из страны была выведена сумма в 700 млн долларов. В 2016 году Финразведка дала материалы Финполу, но там отказались возбуждать уголовное дело.

Таиров сообщил, что Финпол возобновляет дело 2016 года.

«По этому вопросу к нам в 2016 году оказывается поступил один материал, я точно не помню, вроде $289 млн было. Это дело мы сейчас снова возобновляем», — сказал Таиров.

Ранее, после выхода расследования о выводе 700 млн долларов, Таиров связывал это с другим выводом денег из Кыргызстана.

«Я работал [раньше] в МВД, тогда к нам поступил материал про 6 млрд, точно не помню, но очень большая сумма, [выведенная из Кыргызстана]. Тогда тоже дело стало резонансным. Оказывается, мужчина с Узгена открыл свою фирму и с предпринимателей “Дордоя”, “Мадины” и Кара-Суу собирал деньги и переводил их. Когда вышло ваше расследование, мне сказали, что это могут быть эти деньги», — говорит Таиров.

Таиров настаивает, что не давал ложную информацию, и не говорил, что она точная.

«Я рассказал это основываясь на информации, над которой я работал раньше. Я сказал, что предприниматели с этих рынков переводят деньги. Я не говорил что это точная информация, я там говорил, что исходя из моей информации, было так», — говорит Таиров.