Глава Финпола Бакир Таиров в интервью изданию «Азаттык» заявил, что ведомство с февраля проверяет Матраимовых и не нашло их имущества в других странах.

По словам Таирова, проверка имущества уже завершается — результаты должны опубликовать до конца июня. Журналист Али Токтакунов нашел в компании, предположительно связанной с Матраимовыми, родственников главы Финпола — чиновник подтвердил это, но сказал, что это «никак не влияет» на его работу.

Журналистские расследования

Семья Матраимовых, среди которых депутат парламента Искендер Матраимов и экс-замглавы таможни Райымбек Матраимов, считается одной из самых богатых и влиятельных на юге Кыргызстана. Экс-президент Алмазбек Атамбаев неоднократно намекал на то, что Матраимовы спонсировали предвыборную кампанию нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.

В феврале 2017 года «Азаттык» выпустил расследование об имуществе семьи Матраимовых. Журналистка Эльнура Алканова сообщила о принадлежащих семье супермаркетах, дорогих домах и спорткомплексе, не соответствующих доходу зампреда таможни.

В ноябре того же года Райымбека Матраимова уволили за «несоответствие политике руководства», а в декабре 2018 года президент Сооронбай Жээнбеков поручил Финполу проверить имущество Матраимовых и пообещал изучить расследование журналистки Эльнуры Алкановой об имуществе семьи Матраимовых.

В 2019 году «Азаттык» выпустил еще одно расследование про Матраимовых. Его автор Али Токтакунов утверждал, что Матраимовы могут быть причастны к вывозу 700 млн долларов из Кыргызстана. Власти обещали проверить информацию, озвученную в этом расследовании.

В июне «5 канал» обвинил «Азаттык» в публикации поддельных документов в расследовании про Матраимова. Автором контррасследования была журналистка Эльнура Алканова, в 2017 году расследовавшая имущество Райымбека Матраимова.



