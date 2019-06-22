Депутат парламента Аида Касымалиева опубликовала 20 июня в фейсбуке пост, прикрепив статью «Четыре женщины депутата в Жогорку Кенеше устроили разборки» издания «Спутник».

Комментируя статью депутат сказала, что это традиционное уже сексистское освещение дебатов женщин в политике.

«Сегодня мы спорили, дебатировали, оппонировали, могу привести в пример еще и другие синонимы наших действий. Но не устраивали разборки, как вы пишете, и не трое против одной. Мы есть депутаты, и пол, и такое окрашивание тут совершенно не к месту», — говорит Касымалиева, сама имеющая опыт работы журналистом.

Однако в статье упоминается, что первой разборками дебаты назвала депутат Ирина Карамушкина.

«Хочу обратиться к уважаемым мужчинам: вы считаетесь сильным полом, ладно, у нас какие-то разборки», — заявила она на заседании парламента после того, как с критикой в ее адрес выступили депутаты Аида Исмаилова, Аида Касымалиева и Евгения Строкова.





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