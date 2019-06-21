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Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщила, что милиция Москвы задержала двух кыргызстанцев из-за массовой драки. Кыргызский МИД сослался на российские правоохранительных органы.

Массовая драка произошла в Москве рано утром 19 июня на станции метро «Электрозаводская». В стычке участвовали около 10 человек — трое из них получили ранения.

По данным посольства Кыргызстана в России, в результате драки из-за ножевого ранения погиб один кыргызстанец.

Московская полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство». Российские СМИ сообщали, что вероятные участники драки были уроженцами из Центральной Азии и отдыхали в ресторане «Иссык-Куль».