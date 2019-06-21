Милиция Бишкека подтвердила, что топор из кафе Бишкека недалеко от государственной резиденции действительно взял сотрудник ГУВД.

По данным пресс-службы милиции, он работал в «круглосуточном оцеплении во время саммита ШОС».

«На одной из улиц сотрудники обратились к владельцу кафе с просьбой дать им возможность воспользоваться инвентарем для разогрева сухого пайка и топором для рубки дров и сухих веток. Владелец кафе разрешил милиционеру пройти на хоздвор и там поискать топор», — говорится в видеообращении ГУВД Бишкека.

По данным ГУВД, сотрудник милиции нашел топор и «замаскировал его под рукав кителя, чтобы не вызывать вопросов и подозрений» у посетителей кафе.

Также милиция опубликовала видеообращение владельца кафе, который подтверждает версию милиции.

Ранее издание «Кактус» опубликовало видео, на котором человек в милицейской форме забирает топор из кафе. По данным издания, хозяин кафе обращался в милицию и попросил принять меры, чтобы вернуть украденный топор, однако якобы там его жалобу проигнорировали.