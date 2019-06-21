Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов. Фото: издание «АКИпресс»

Представители Госкомитета национальной безопасности 21 мая заявили на заседании Ленинского райсуда, что следственный изолятор спецслужбы переполнен.

Глава Антикоррупционной службы ГКНБ Сагынбек Исмаилов попросил суд перевести экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова в СИЗО-1.

Адвокат бывших градоначальников Сергей Слесарев выступил против перевода своих подзащитных и назвал просьбу ГКНБ «нелепой».

«Это делается для того, чтобы устрашить тех людей, которые под стражей. Там условия другие. Если в СИЗО ГКНБ в камерах содержатся максимум по три человека, то в СИЗО-1 — по 10-12 человек. Все прекрасно знают, что там криминалитет», — считает Слесарев.

Юристы попросили отпустить подсудимых под домашний арест, если СИЗО ГКНБ переполнен. Кулматов поддержал предложение адвокатов, а Ибраимов заявил, что ему неважно, где сидеть.

«Вообще, мне разницы нет, где сидеть. Исходя из вчерашних событий, место готовят для более важных персон», — сказал Ибраимов суду.

20 июня парламент одобрил снятие неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Если с Атамбаева лишат этой привилегии, то его можно будет привлечь к уголовной ответственности.

Экс-мэров обвиняют в коррупции при строительстве школ. Оба бывших градоначальника — соратники экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Бывших мэров и других сторонников экс-президента задержали весной 2018 года на фоне конфликта Атамбаева с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Ссора между политиками длится уже около полутора лет.