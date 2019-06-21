Аппарат омбудсмена сообщил, что вечером 20 июня к ним поступил звонок от таксистов Западного автовокзала Бишкека. Они сообщили, что две девочки семи и одиннадцати лет просят подвезти их до города Ош, где проживает их отец.

На место выехала заместитель омбудсмена Гульнара Жамгырчиева и отвезла девочек в Центр реабилитации детей и молодежи. Они рассказали Жамгырчиевой, что жили у сестры отца в Бишкеке. Дети решили сбежать от тети из-за постоянных побоев.

«При этом старшая из сестер со слезами на глазах просила не отдавать их обратно тете, так как она постоянно их избивает “всем, что попадёт под руку” и всегда угрожает отдать их в детский дом», — сообщила пресс-секретарь омбудсмена Эльмира Мадиева.

Директор Центра реабилитации детей и молодежи Фатима Алымбекова сообщила «Клоопу», что сейчас девочки чувствуют себя хорошо.

«С детьми все в порядке. Пока комиссия не вынесет свое решение, дети побудут в центре. Сейчас пришли родственники и инспектор по работе с несовершеннолетними детьми, разбираемся», — сказала Алымбекова.

Между тем представитель омбудсмена по городу Ош Шамбет Касымов нашел родственников отца девочек, которые проживали в селе Отуз-Адыр. Сестры отца сообщили, что мать девочек умерла три года назад. У отца не было собственного дома и он отдал на воспитание старшего сына брату, а двух дочерей — младшей сестре.

«Он сам сейчас находится на заработках в Бишкеке. Мы с ним не смогли связаться по телефону. Родные же сказали, что сестра за девочками хорошо ухаживала, они на каникулах бывали в Оше. Они не понимают, почему так случилось», — говорит Касымов.

На момент публикации журналистам «Клоопа» не удалось получить комментарий от милиции.