Сапар Исаков. Фото: «Апрель»

Сапар Исаков, бывший премьер-министр и близкий соратник Алмазбека Атамбаева, обратился к президенту Соронобаю Жээнбекову 20 июня на заседании городского суда Бишкека. Исакова обвиняют в коррупции и злоупотреблении полномочиями при модернизации ТЭЦ города Бишкек. Он находится под арестом в СИЗО ГКНБ уже больше года.

Лицемерная власть

Исаков, обвинил Жээнбекова в «непоследовательности и лицемерии» из-за проекта по модернизации бишкекской теплоцентрали.

«Жээнбеков во время встречи с [главой Китая] Си Цзиньпином говорил, что грантовая помощь Китая хорошо влияет на экономику Кыргызстана, на энергетическую независимость. А представитель “Электрических станций” в суде говорит, что цели, поставленные по реализации ТЭЦ Бишкека перед китайской компанией, не достигнуты. Что это такое? Это лицемерие! Будьте последовательны. Если вы говорите, что помощь Китая является очень важной для Кыргызстана, тогда будьте последовательны и в суде. […] Реконструкция достигла своих целей полностью и соответствует тем требованиям, которые Кыргызстан ставил перед Китаем», — сказал Исаков.

Правовой беспредел

Исаков назвал суд над бывшими чиновниками, которые были задействованы в проекте, «правовым беспределом». Он считает, что его судебный процесс наглядно показывает, что будет с несогласными с властью.

«Нас обвиняют в том, что мы выполняли закон. В обвинительном заключении говорят, что Исаков “нажал” на правительство Китая. Слушайте, кто такой Исаков, чтобы “нажимать” на правительство Китая? Происходят торговые войны между США и Китаем. Китай не уступает ни один дюйм своей позиции», — заявил бывший премьер-министр.

Он добавил, что против задержанных соратников Атамбаева ведется активная пропаганда — из них сделали «суперкоррупционеров». По словам Исакова, следствие не нашло ни одного факта, который подтверждает, что они разбогатели на коррупции.

«Нас обвиняют, что мы это делали для карьеризма, чтобы достичь какого-то карьерного роста. Жанторо Сатыбалдиев — пенсионер. Он сидел дома и нянчил внуков, он уже был премьером. Какой карьеризм? Так и в отношении меня говорят, и в отношении других. Это бред!» — заявил Исаков.

Исаков считает, что при заключении соглашения и реализации проекта по модернизации ТЭЦ, выполнялись все нормы закона.

Коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека

Власти начали расследовать коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека после аварии, которая произошла на теплоцентрали в январе 2018 года. Тогда премьер-министром был Сапар Исаков. Несмотря на заявление властей о том, что авария произошла на старой части ТЭЦ, депутаты решили расследовать процесс модернизации теплоцентрали.

После их заключения о том, что есть подозрения в коррупции при модернизации, ГКНБ завел уголовное дело. Сейчас по этому делу судят Сапара Исакова и другого экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, депутата парламента и бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева, экс-министра финансов Ольгу Лаврову и бывших руководителей энергокомпаний Салайдина Авазова и Айбека Калиева.

Их обвиняют в злоупотреблении должностным положением и коррупции. Дело бывших чиновников рассматривает Свердловский райсуд Бишкека. Лаврова — единственная из фигурантов дела, кого суд отпустил под домашний арест.