Обращение экс-президента Алмазбека Атамбаева распространила зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

«Выдвинутые Жогорку Кенешем обвинения в мой адрес являются совершенно абсурдными, не имеют правовой основы, опираются на вымышленные слухи и вызваны лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента», — заявил Атамбаев.

По его словам, нынешний президент Сооронбай Жээнбеков «не нашел другого способа заставить его молчать», поэтому и решил «судить по надуманным обвинениям».

«Еще более явное доказательство моей правоты в том, как спешно и как трусливо нарушали конституцию, как игнорировали другие законы, как скрывали документы, как подло врали с парламентской трибуны, лишь бы выслужиться перед семьей Жээнбековых», — написал Атамбаев в своем обращении.

Экс-президент в очередной раз признал, что «ошибался в людях». По его мнению, сейчас его критики — это самые «сладостные подхалимы» в главе с Сооронбаем Жээнбековым и его братом и депутатом парламента Асылбеком.

«Я чист перед Богом и своим народом! Перед законом и своей совестью! Все, что делал все эти годы, старался делать во благо народа и все это останется людям!» — заявил экс-президент.

Атамбаев добавил, что готов ответить за свои решения на посту президента Кыргызстана.

«Но играть отводимую мне Жээнбековыми унизительную роль обвиняемого в придуманных ими преступлениях, конечно же, не стану. Им не удастся долго обманывать народ и, тем более взвалить на меня их собственные грязные фантазии. Не получится», — написал президент в конце обращения.

Лишение Атамбаева неприкосновенности

20 июня парламент Кыргызстана поддержал инициативу о лишении Алмазбека Атамбаева неприкосновенности — этой привилегией он обладал после ухода с поста главы государства.

Депутаты обвинили Атамбаева в узурпации власти, коррупции при модернизации ТЭЦ, незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и других нарушениях закона.

Соратники Атамбаева неоднократно заявляли о незаконности обвинений, а также утверждали, что экс-президент не собирается покидать Кыргызстан.

Парламент решил лишить Атамбаева неприкосновенности на фоне его конфликта с Сооронбаем Жээнбековым, который сменил его на посту главы государства. Ссора политиков продолжается уже больше полутора лет.