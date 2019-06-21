Издание «Кактус» опубликовалов видео, на котором человек в милицейской форме крадет топор из кафе. В видео говорится, что мужчина стоял на посту недалеко от государственной резиденции во время саммита ШОС и является майором милиции.
На видео видно, как мужчина заходит в хозяйственную часть кафе, оглядывается по сторонами, выходит из кадра и возвращается, чтобы забрать топор. Он спрятал его в рукаве своего кителя.
«Кактус» пишет, что хозяин кафе обратился в милицию, попросил принять меры и вернуть украденный топор. Однако там его жалобу проигнорировали.
В пресс-службе столичной милиции сказали журналистке «Клоопа», что уже начали проверку по этому видео.