Издание «Кактус» опубликовалов видео, на котором человек в милицейской форме крадет топор из кафе. В видео говорится, что мужчина стоял на посту недалеко от государственной резиденции во время саммита ШОС и является майором милиции.

На видео видно, как мужчина заходит в хозяйственную часть кафе, оглядывается по сторонами, выходит из кадра и возвращается, чтобы забрать топор. Он спрятал его в рукаве своего кителя.