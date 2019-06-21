20 июня в интернете опубликовали видеоролик, на котором «Хонду» завезли в озеро Иссык-Куль. Это было сделано для съемок шуточного ролика. По сюжету видео, машину ловит купающийся в озере отдыхающий. Водитель за 200 сом соглашается подвезти пассажира до села Боконбаево по новой дороге, которую якобы построили над озером.
Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщила 21 июня, что милиционеры нашли владельца автомобиля. Им оказался 28-летний житель города Каракол. Милиция занесла его поступок в Единый реестр преступлений и проступков, а машину поставили на штрафстоянку.
«Материалы переданы в следственную службу милиции Каракола для дачи юридической оценки», — говорится в сообщении пресс-службы.
Въезд в пляжную зону Иссык-Куля запрещен, потому что это природоохранная территория. Штраф за нарушение составляет от трех до пяти тысяч сомов.