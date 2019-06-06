Райымбек Матраимов.

Государственная служба финразведки прокомментировала «Тазабеку» итоги проверки данных по расследованию журналистов «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 млн, к которым могла быть причастна семья Матраимовых.

В расследовании журналисты «Азаттыка» утверждали, что деньги из Кыргызстана переводил некий Айэркин Саймаити, а также часть средств выводилась через компанию «Абдыраз», совладельцем которой был какое-то время Саймаити.

Финразведка подтвердила, что общий объем денег, которые были выведены из страны с участием Айэркина Саймаити и компании «Абдыраз» составил около $700 млн. По данными службы, Саймаити переводил деньги как индивидуальный предприниматель за различные товары и недвижимость.

Однако финразведка опровергла данные «Азаттыка», что благотворительный фонд семьи Матраимовых получил от имени жены Саймаити Вуфули Бумаилиамуну $2,3 млн. В расследовании говорилось, что Бумаилиамуну переводила деньги Матраимовым с 2015 по 2017 годы.

«Факты по переводу более $2 млн в благотворительный фонд “Исмаил Ата” от имени Айэркина Саймаити согласно нашим базам данных не нашли подтверждения. Однако со стороны Вуфули Бумаилиамуну были переведены денежные средства в пользу фонда “Исмаил Ата” в размере $199 тыс. 958 в качестве благотворительного пожертвования», — говорится в сообщении ведомства.

Эту же цифру ранее называл и депутат парламента Искендер Матраимов. В своем опровержении он заявил, что его семья не имеет отношения ни к Айэркину Саймаити, ни к его супруге. Матраимов добавил, что переведенные $200 тысяч принадлежали ни Бумаилиамуну, а другому человеку, чье имя он пока не может раскрывать.

В службе заявили, что еще в 2014 году в Министерство внутренних дел были направлены материалы в отношении Айэркина Саймаити с подозрениями в уклонении от уплаты таможенных платежей и легализации преступных доходов.

В 2016 году этот же материал направлялся из финразведки уже в финансовую полицию, однако там отказали в возбуждении уголовного дела.

Расследование «Азаттыка» было опубликовано в конце мая. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил нацбанку, финполу и финразведке прове7рить заявления журналистов, а сама семья Матраимовых назвала материал «заказом».