В селе Орок Сокулукского района 6 июня возле местной мечети прошли переговоры между жителями села, которые участвовали в стычке днем ранее. Радио «Азаттык» сообщило, что жители потребовали привлечь к ответственности всех виновных и разошлись.

«Пришли представители этнических турок и кыргызов. Пострадало около 15 домов, договорились, что виновные выплатят компенсацию. Они потребовали привлечь зачинщиков к ответственности. Этого нельзя скрывать», — сказал «Азаттыку» глава Ассамблеи народов Кыргызстана Абдыганы Эркебаев.

По данным издания, на встрече также участвовал представитель турецкой диаспоры Атамша Дурсунов. В селе в основном проживают кыргызы и турки-месхетинцы.

«Есть законы. Нарушители должны нести ответственность. Мы поговорили и пришли к соглашению. Я выражаю благодарность жителям села и аксакалам. Надеюсь, что когда все успокоятся, они придут к согласию. Мы живем здесь 75 лет, наши предки завещали нам жить в согласии», — сказал Дурсунов.

Заместитель полпреда правительства в Чуйской области Элкинбек Аширбаев сообщил журналистам, что стороны конфликта пришли к согласию.

«Есть внутренние проблемы. По делу о пострадавших мальчиках и ребятах, которые избили его, будет проводиться дело в рамках закона. Мы эту проблему пока не решили. Мы разрешили конфликт, который произошел вчера в селе. Всех задержанных освободили», — сказал Аширбаев.

Конфликт между жителями села Орок произошел 5 июня. Причиной стычки стала драка четверых парней после утреннего намаза в Ороза айт. Два подростка пострадали и до сих пор находятся в больнице.

Милиция задержала двух нападавших, сейчас они находятся в следственном изоляторе.

По данным милиции, во время конфликта один из родственников пострадавших призвал к хулиганским действиям, в результате чего жители камнями разбили окна в 12 домах и стекла нескольких автомобилей.

МВД вечером 5 июня заявило, что задержан 31 человек. Позже их отпустили под обязательство — они должны прибыть в отделение милиции по первому требованию следователей. Власти неоднократно заявляли, что конфликт не носит межэтнический характер.