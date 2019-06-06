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В фейсбуке набирает обороты флешмоб под хэштегом Абдраимов кетсин. Одним из первых, кто сделал пост с таким хэштегом, стал медиаэксперт Азамат Тынаев.

Журналисты телеканалов и интернет-редакций публикуют свои фотографии с подписью «Я — журналист, и мне нравится мое лицо, но мне не нравится лицо нашей власти».

Это стало их ответом на инцидент с полпредом в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимовым, который отказался отвечать на вопросы журналистки из-за того, что ему «не понравилось ее лицо». Он также заявил, что не собирается извиняться за свое высказывание.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уже заявил, что поведение Абдраимова «бросает тень» на всю исполнительную власть.

ФЛЕШМОБ, коллеги-журналисты присоединяйтесь! копируйте нижеследующий текст и делайте публикацию со своей фотографией ✌️…

Publicerat av Azamat Tynaev Onsdag 5 juni 2019

Я журналист и мне нравится мое лицо.Но мне не нравится лицо нашей власти!#Абдраимов_кетсин

Publicerat av Kaiyrgul Urumkanova Onsdag 5 juni 2019

Я журналист и мне нравится мое лицо.Но мне не нравится лицо нашей власти!#Абдраимов_кетсин

Publicerat av Асель Оторбаева Onsdag 5 juni 2019

Мен журналистмин, мага өзүмдүн жүзүм жагат. Бирок мага биздин бийликтин жүзү жакпайт.#Абдраимов_кетсин

Publicerat av Almir Almambetov Torsdag 6 juni 2019

Солидарен с коллегами…Я журналист и мне нравится мое лицо.Но мне не нравится лицо нашей власти!#Абдраимов_кетсин

Publicerat av Bolot Temirov Torsdag 6 juni 2019

Я журналист и мне нравится мое лицо. Но мне не нравится лицо нашей власти! А еще мне не нравится, что Кыргызстан опять…

Publicerat av Elena Korotkova Torsdag 6 juni 2019

Я журналист и мне нравится мое лицо.Но мне не нравится лицо нашей власти!#Абдраимов_кетсин

Publicerat av Кундуз Исмаилова Torsdag 6 juni 2019

Я журналист и мне нравится мое лицо.Но мне не нравится лицо нашей власти!#Абдраимов_кетсин

Publicerat av Мирбек Айтикеев Torsdag 6 juni 2019

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