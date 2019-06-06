В фейсбуке набирает обороты флешмоб под хэштегом Абдраимов кетсин. Одним из первых, кто сделал пост с таким хэштегом, стал медиаэксперт Азамат Тынаев.

Журналисты телеканалов и интернет-редакций публикуют свои фотографии с подписью «Я — журналист, и мне нравится мое лицо, но мне не нравится лицо нашей власти».

Это стало их ответом на инцидент с полпредом в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимовым, который отказался отвечать на вопросы журналистки из-за того, что ему «не понравилось ее лицо». Он также заявил, что не собирается извиняться за свое высказывание.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уже заявил, что поведение Абдраимова «бросает тень» на всю исполнительную власть.