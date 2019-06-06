Кыргызские СМИ регулярно публикуют статьи о высокой смертности пешеходов на дорогах из-за аварий. Общественность также постоянно поднимает вопросы о безопасности дорожного движения. В ответ на это власти запустили проект «Безопасный город». Однако он работает только несколько месяцев и ситуация на дорогах Бишкека пока существенно не изменилась.

В базе данных патрульной милиции города Бишкек зафиксировано 1238 случаев ДТП с участием пешеходов за 2018 год. Согласно списку, чаще всего наезды на пешеходов происходят именно на перекрестках.

Многие горожане уже привыкли к тому, что переходить дорогу нужно быстро, с опаской. В Бишкеке большое число неправильно спроектированных переходов, которые сложно перейти. Больше всего проблем возникает у тех, кто не может перебежать переходы или преодолеть разные препятствия на пути к ним — пенсионерам, родителям с колясками, людям с инвалидностью.