Кыргызские СМИ регулярно публикуют статьи о высокой смертности пешеходов на дорогах из-за аварий. Общественность также постоянно поднимает вопросы о безопасности дорожного движения. В ответ на это власти запустили проект «Безопасный город». Однако он работает только несколько месяцев и ситуация на дорогах Бишкека пока существенно не изменилась.
В базе данных патрульной милиции города Бишкек зафиксировано 1238 случаев ДТП с участием пешеходов за 2018 год. Согласно списку, чаще всего наезды на пешеходов происходят именно на перекрестках.
Многие горожане уже привыкли к тому, что переходить дорогу нужно быстро, с опаской. В Бишкеке большое число неправильно спроектированных переходов, которые сложно перейти. Больше всего проблем возникает у тех, кто не может перебежать переходы или преодолеть разные препятствия на пути к ним — пенсионерам, родителям с колясками, людям с инвалидностью.
Опасные перекрестки
Проспект Чуй и улица 7 апреля (бывшая улица Алматинская)
Этот перекресток входит в список наиболее опасных участков за 2018 год. Пешеходные переходы этого перекрестка очень длинные, а улицы сильно загружены автомобилями. Самый сложный — это северный переход. Здесь светофор для пешеходов горит ровно столько, чтобы здоровый человек мог перейти дорогу быстрым шагом. А те, кому для этого нужно больше времени, зачастую остаются посреди дороги между несущихся машин.
Улицы Жибек Жолу и Ала-Арчинская
Улица Ала-Арчинская пересекает Жибек Жолу недалеко от Западного автовокзала рядом с парком «Молодежный». Здесь пешеходный переход пролегает через целых восемь полос движения и на нем нет ни светофора, ни островка безопасности. Поэтому люди пересекают дорогу исключительно бегом, так как водители редко пропускают их. Пешеходный переход не считается безопасным, если он расположен на дороге в более, чем две полосы и при этом там не установлен светофор.
На таких сложных перекрестках согласно ГОСТу нужно установливать островок безопасности, чтобы пешеходы, если они не успели перейти дорогу, могли спокойно переждать, пока проедут машины.
Улицы Бюбюсары Бейшеналиевой и Киевская
Постоянные сигналы машин, такси, припаркованные посреди дороги, люди, бегущие на красный свет, водители, не соблюдающие ПДД — всё это об одном из самых опасных перекрестков города на пересечении улиц Бейшеналиевой и Киевской. Этот перекресток расположен возле Ошского базара.
На этом перекрестке нет ни разметок для пешеходов, ни стоп-линий для транспорта. Поэтому водители зачастую останавливаются на красный сигнал светофора прямо там, где должна проходить «зебра». В итоге, вместо того, чтобы перейти перекресток по прямой, пешеходы маневрируют между автомобилями.
Улицы Киевская и Бейшеналиевой возле базара превращаются в сплошную стоянку. Водители и таксисты паркуют машины в несколько рядов, на остановках и прямо под светофорами, закрывая обзор и пешеходам, и водителям.
Согласно ПДД, нельзя парковаться на перекрестках и ближе чем за 15 метров от остановок.
Чтобы решить проблему с неразберихой на этом перекрестке нужно дополнительно установить пешеходные светофоры, чтобы помочь горожанам ориентироваться при переходе через дорогу.
Жми на кнопку и беги
На улице Горького возле городской патрульной милиции расположен еще один неудобный переход. «Зебра» с одной стороны упирается в обочину, которая во время дождей превращается в грязевую массу — ходить по ней в такое время невозможно. Чтобы сойти с обочины, нужно пройти пару десятков метров. Но есть и другой вариант: пройтись по траве и перепрыгнуть через арык, что не всем под силу. С другой стороны зебра ведет к столбу и дереву.
Для того, чтобы перейти здесь дорогу нужно нажать кнопку на светофоре, которую сложно заметить — она неприметная и расположена в 10 шагах от «зебры». Многие ее не замечают и идут на красный сигнал светофора, сбивая с толку автомобилистов. Если же люди нажимают на кнопку, то им приходится бежать к переходу, чтобы успеть его перейти.
Примеры светофоров с кнопкой для пешеходов, которые хорошо видны для горожан.
Куда ведут переходы?
Многие бишкекские переходы могут привести пешехода в арык, в газон, в кусты, к мусорным бакам, в забор, ограждение, к парковке, но только не на тротуар.
Например, на пересечении улиц Юнусалиева и Скрябина «зебра» частично упирается в мусорные контейнеры. Конечно, это удобно, если нужно выбросить мусор. Но остальным пешеходам придется «наслаждаться» запахом из мусорных контейнеров. Но самое важное, что мусорные контейнеры закрывают так называемый «треугольник видимости» для автомобилистов — то есть водители не увидят пешехода, который выходит с тротуара. Пешеходам приходится выходить на проезжую часть, чтобы водители заметили их.
Переход на пересечении улиц Серова и Баялинова возле посольства Пакистана ведет прямо в арык.
Один из переходов на улице 7 апреля (бывшая Алматинская) приводит к зеленым насаждениям, а другой выходит на проезжую часть.
Вообще, улица 7 апреля одна из самых неудобных для пешеходов. Во-первых, на ней во многих местах отсутствуют тротуары. Во-вторых, она очень широкая — по три полосы в каждом направлении с большим автомобильным трафиком. На ней построили как надземные, так и подземные переходы, которыми сложно пользоваться многим пешеходам, ведь не всем под силу взбираться по ступенькам.
Барьерная среда
По стандарту, который Кыргызстан принял еще в 2014, наземные переходы должны быть сделаны вровень с тротуаром. Но в Бишкеке пешеходные переходы часто упираются в бетонные бордюры. Это неудобно в первую очередь для пожилых людей, родителей с колясками или людей с инвалидностью.
Чтобы попасть на тротуар с пешеходного перехода на улице Токтогула напротив школы №68 нужно преодолеть бордюр, спуститься по грунтовой горке и перепрыгнуть арык.
По словам активиста Аскара Турдугулова, основная проблема всех переходов в Бишкеке — это слишком высокий бордюр, который невозможно преодолеть самостоятельно, сидя в коляске.
«Если не просить помощи, а ехать в объезд, то это опасно, так как едешь по проезжей части и могут сбить. А еще бывает, что тротуар заканчивается обрывом, сразу начинается арык, через который надо прыгать. У коляски, к сожалению, такой функции просто нет», — говорит Турдугулов.
Пешеходы в слепой зоне и освещение
Согласно стандарту, пешеходные переходы должны находиться в «треугольнике видимости» так, чтобы проезжающие водители могли видеть подходящих к зебре людей.
В Бишкеке зачастую этот «треугольник видимости» закрывают припаркованные машины. Некоторые водители вообще оставляют машины прямо на «зебрах», игнорируя ПДД, которые запрещают остановку транспорта на пешеходных переходах и ближе чем за 5 метров перед ними.
В темное время суток наземные переходы должны быть освещены. В Бишкеке, как правило, освещаются лишь крупные перекрестки.
Кто следит за пешеходными переходами?
В Бишкеке состояние пешеходных переходов отслеживают два ведомства — «Бишкекасфальтсервис» и Управление по безопасности дорожного движения. Планированием дорожной инфраструктуры занимается Бишкекглавархитектура.
«Бишкекасфальтсервис» занимается строительством, ремонтом и реконструкцией дорог. Это значит, что строительство пешеходных переходов с соблюдением ГОСТов — это их прямая обязанность.
Однако в самом предприятии заявили, что пешеходные переходы делаются во время строительства дорог или по заказу от других госорганов. Сотрудники предприятия исправляют недочеты на дороге лишь после предписания от инспекторов дорожного надзора из патрульной милиции.
«За безопасностью переходов следит дорожный надзор. […] С теми переходами, которые упираются в кусты и арыки мы конечно боремся. Если замечаем такие, то исправляем. Вообще, инспектор из патрульной милиции анализирует переходы и потом нам говорит, где, что исправить», — пояснил представитель госпредприятия Мирлан Мунайтпасов.
В Управлении по безопасности дорожного движения Бишкека (УОБДД) сообщили, что весной и осенью проводят специальные обследования дорог.
«Мы выявляем нарушения. Сейчас как раз проводятся такие мероприятия совместно с сотрудниками мэрии Бишкека. Если мы выявляем нарушения, то выписывается предписание “Бишкекасфальтсервису”, чтобы они привели переходы в соответствие ГОСТу», — рассказал начальник отдела дорожного надзора Эркинбек Муратов.
По его словам, инспекторы часто выявляют переходы, упирающиеся в бордюры и создающие недоступную среду. В таких случаях они обязательно требуют от «Бишкекасфальтсервиса» исправления недочетов.