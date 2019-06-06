Министерство иностранных дел Кыргызстана вручило турецкой стороне ноту протеста из-за того, что посол Турции в КР Женгиз Камил Фырат был на месте конфликта в селе Орок Чуйской области 5 июня.

«Министерство призвало посла Турции своими действиями не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана, проявлять сдержанность и уважение к национальному законодательству страны», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В селе Орок 5 июня произошел конфликт между местными жителями из-за драки подростков. Двое подростков находятся в больнице с сотрясением мозга.

Милиция задержала более 30 человек из-за того, что жители села начали бить стекла в домах. Основное население села — это кыргызы и турки-месхетинцы.

На место конфликта приехал турецкий посол Женгиз Камиль Фырат — по словам его переводчицы, в селе находилась беременная сотрудница консульского отдела и посол приехал, чтобы ее забрать.

Власти Кыргызстана неоднократно заявляли, что конфликт в селе Орок не носит межэтнический характер.