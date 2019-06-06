Правоохранители 6 июня доставили члена политсовета СДПК Амантура Жамгырчиева в отделение милиции. Он стоял в районе Ошского рынка с плакатом, который призывал выходить на митинг СДПК 8 июня.
«Он был с молодыми активистами от СДПК и “Айкол Ала-Тоо”. Это был флешмоб. […] Они простояли три-четыре минуты, они даже ничего не говорили, и их доставили в отделение милиции. Но это их конституционное право выходить на мирные собрания и акции», — сообщила «Клоопу» представитель СДПК Кундуз Джолдубаева.
По ее словам, активисты провели в милиции примерно час, после чего их отпустили.
Пресс-служба ГУВД Бишкека не прокомментировала инцидент на момент публикации материала.
В Бишкеке действуют ограничения на проведение митингов и мирных собраний на центральных улицах до 20 июня. Первомайский райсуд вынес такое решение из-за саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Бишкеке 13-16 июня.
Члены Социал-демократической партии Кыргызстана, которые поддерживают экс-президента Алмазбека Атамбаева, заявили о проведении мирного митинга 8 июня у здания «Форума» в Бишкеке.
СДПК будет требовать освобождения соратников Атамбаева, которые сейчас находятся под следствием по коррупционным делам, в частности бывшего премьер-министра Сапара Исакова, экс-мэров Бишкека Албека Ибраимова, Кубанычбека Кулматова и других.
Соратников Атамбаева начали задерживать в начале 2018 года на фоне конфликта между экс-президентом и его преемником Сооронбаем Жээнбековым.