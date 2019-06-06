Правоохранители 6 июня доставили члена политсовета СДПК Амантура Жамгырчиева в отделение милиции. Он стоял в районе Ошского рынка с плакатом, который призывал выходить на митинг СДПК 8 июня.

«Он был с молодыми активистами от СДПК и “Айкол Ала-Тоо”. Это был флешмоб. […] Они простояли три-четыре минуты, они даже ничего не говорили, и их доставили в отделение милиции. Но это их конституционное право выходить на мирные собрания и акции», — сообщила «Клоопу» представитель СДПК Кундуз Джолдубаева.

По ее словам, активисты провели в милиции примерно час, после чего их отпустили.