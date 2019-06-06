Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев рассмотрит вопрос об оценке действий полпреда в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова после изучения всех обстоятельств.

По словам главы государства, от руководителей госорганов требуется открытая и прозрачная работа.

«Абылгазиев сожалеет по поводу ситуации с чиновником такого ранга и журналистом, так как подобный инцидент бросает тень на всю исполнительную ветвь власти», — передает позицию Абылгазиев пресс-секретарь правительства Адилет Султаналиев.

По словам Абылгазиева, только «открытая и прозрачная» работа госорганов повысит доверие граждан к власти и принимаемым ею решениям.

«Особенно это касается взаимодействия с представителями журналистского сообщества, которые обращают внимание на самые актуальные вопросы», — подчеркнул он.

Абдраимов 5 июня во время конфликта в селе Орок отказался отвечать на вопрос журналистки, потому что у нее «неприятное лицо». На следующий день, 6 июня, активисты и журналисты вышли на митинг перед зданием областной администрации и потребовали отставки главы области.

Но чиновник не вышел к журналистам и закрылся в своем кабинете. Спустя час он вышел к журналистам — оказалось, что чиновника задел «прокурорский тон» вопроса корреспондентки. Извиняться перед журналисткой чиновник отказался.