Председатель Государственной службы миграции Кыргызстана Болотбек Ибраимжанов сообщил 6 июня, что миграционной амнистией в России воспользовалось 105 тысяч кыргызстанцев.

«Еще пять с половиной тысяч [кыргызстанцев] вышли из “черного списка”», — добавил Ибраимжанов.

«Черный список» — это реестр, в который могут попасть граждане Кыргызстана, которые нарушили миграционные законы России. В «черный список» могут попасть те, кто дал ложные показания о себе или о целях своего пребывания в России.

Также в этот реестр могут внести тех, кого уличили в использовании поддельных документов или же в работе на НПО, чья деятельность в России признана «нежелательной».

Кыргызстанцы могут проверить свой статус на въезд в Россию на портале Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Власти России объявили миграционную амнистию 22 марта, она продлилась до 22 апреля. Это случилось перед официальным визитом в Кыргызстан российского президента Владимира Путина.

За это время кыргызстанцы, которые нарушили миграционные правила, могли беспрепятственно покинуть страну и вновь вернуться без привлечения к административной ответственности. Также они могли пройти легальную регистрацию в России без выезда за ее пределы.

Это не первая миграционная амнистия, которую проводят российские власти. Всего в России трудятся около 800 тысяч кыргызстанцев. В 2018 году мигранты перевели в Кыргызстан около 2,6 млрд долларов, 98% этой суммы отправили из России.