Алексей Петрушевский. Фото: издание «АКИпресс»

Госкомитет нацбезопасности 6 июня задержал бывшего директора «Центра реабилитации детей и молодежи» при мэрии Бишкека Алексея Петрушевского. Его подозревают в «злоупотреблении полномочиями». Однако спецслужбы не пояснили, по какому делу его задержали.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Петрушевского вызвали в ГКНБ, чтобы уведомить о подозрении в совершении преступления, но позже его решили задержать. Бывший директор находится в изоляторе временного содержания ГКНБ.

По словам адвоката задержанного Елены Гавриловой, Петрушевского обвиняют в злоупотреблении, когда он находился на должности директора Центра реабилитации детей и молодежи.

«В 2017 году мальчику стала помогать чужая женщина. Алексей Петрушевский разрешил ребенку встречаться с ней. После намерения оформить опеку над мальчиком сразу же нашлись родственники, ребенка отдали им вопреки его желанию. По версии следствия, он не имел права разрешать это», — цитирует Гаврилову 24.kg.

Мэрия Бишкека уволила Алексея Петрушевского 6 марта с поста директора центра из-за утраты доверия.

В начале 2018 года Петрушевский рассказал о соцработниках, которые пытались отдать двух сестер на усыновление иностранцам, хотя кыргызская семья уже подготовила документы, чтобы забрать девочек к себе.

После этого директора обвинили в нерациональных тратах городского бюджета — он позволял жить в центре детям, которые зарегистрированы в других регионах страны.

Позже депутаты горкенеша Бишкека решили закрыть центр реабилитации детей, который работал в городе с 1993 года. Депутаты посчитали, что здание нужно отдать под детсад, а детей, оказавшихся без попечения родителей, распределить по другим центрам. Но мэрия пока не приняла окончательное решение по закрытию центра.