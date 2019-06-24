Партнерский материал с цифровым оператором Beeline
Кажется, будущее уже наступило, а роботы почти завоевали наш мир. Они умеют плавать, летать, ползать и даже драться — в чем мы наглядно убедились в пародийном видео на роботов Boston Dynamics.
Если это так, неплохо будет сойти за своего. Проверьте в нашем тесте, насколько вы разбираетесь в принципах мышления и работы машин.
Дисклеймер: Этот тест сделан исключительно ради вашего развлечения (но скорее всего вы узнаете что-то интересное о прогрессе в сфере технологий). А еще здесь мы рекламируем наших партнеров — цифровой оператор Beeline, которые недавно придумали необычный тариф. В нем можно самому собрать пакеты мобильного интернета и бесплатных минут на другие операторы.