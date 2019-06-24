<section><h2><p><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Докажите, что вы (не)робот! Тест Тьюринга наоборот </strong></p></h2></section><section><h2><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Начнем с простого. Кто это нарисовал?</strong></p></h2></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><em>Арья и Джендри стоят рядом со служанкой, одетой в лошадь. Арья чешет лошадь длинноволосым блондинистым лицом из своей сумки с лицами.</em></strong></p><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><em>— Ты же не боишься моей лошади, правда? Она лгунишка и воришка, но я не думаю, что она убьет тебя — во всяком случае, если будешь держаться подальше от её лошадиного ножа.</em></strong></p><p><br /></p><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Что это вообще такое?!</strong></p></h3></section><section><h3><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">На этой фотографии популярные инста-инфлюэнсеры. В чем здесь подвох?</span></p></h3></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А вы точно человек? Что здесь написано?</strong></p></h3></section><section><h3><p><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Послушайте отрывок из альбома одной метал-группы. Здесь играют люди или роботы? </strong></p></h3></section><section><p></p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Опять назойливая капча: выберите все изображения, где есть настоящие коты</strong></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Знать путь и пройти его — не одно и то же (с) </strong></p><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А что вы здесь видите? </strong></p></h3></section><section><p></p><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Последний вопрос. Это обложки двух апрельских номеров сингапурского Esquire. Почему тогда вышло два номера?</strong></p></section><section><h2><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы — Оптимус прайм</strong></p></h2><p></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Добрый, мудрый и невероятно сильный автобот. Вы — главный протагонист целой вселенной трансформеров. Для борьбы с десептиконами вам нужен такой же мощный мобильный интернет под стать хозяину, поэтому мы решили назвать тариф в вашу честь.</span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Итак, тариф Оптимус прайм — 22 гб* высокоскоростного интернета в неделю, безлимитные звонки и смс внутри сети за 145 сомов. </span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А если вы хотите добавить больше минут, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">. </span></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">*на самом деле интернет безлимитный, просто после 22 гб скорость упадет</em></p><p><br /></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы — Зима Блю</strong></p></h3><p></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Невероятно талантливый искусственный интеллект, который создает шедевры изобразительного искусства. В сериале «Любовь, смерть и роботы» (кстати, очень рекомендуем к просмотру), откуда пришел ваш герой, Зима Блю использует только голубой цвет для своих работ. </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Чтобы делиться с миром своими гениальными произведениями, вам нужно много хорошего интернета. Тариф Зима Блю — 20 гб* высокоскоростного интернета в неделю, безлимитные звонки и смс внутри сети, 5 минут бесплатных разговоров на другие операторы за 145 сомов. </span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А если вы хотите изменить цену, количество гб или минут, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">. </span></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">*на самом деле интернет безлимитный, просто после 20 гб скорость немного упадет</em></p><p><br /></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы — Мегатрон</strong></p></h3><p></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Главный злодей всей вселенной трансформеров. Грозный, внушающий всем страх и очень харизматичный робот. Кожаные ублюдки Жалкие людишки просто трепещут при виде вас. Мы подобрали для вас крутой тариф, чтобы всегда быть на связи с десептиконами, с которыми вы обязательно завоюете Кибертрон. </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А когда это случиться, вам нужна будет хорошая мобильная связь с остальными планетами солнечной системы. </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Тариф Мегатрон — 18 гб* высокоскоростного интернета в неделю, безлимитные звонки и смс внутри сети, 10 минут бесплатных разговоров на другие операторы за 145 сомов. </span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А если вы хотите изменить цену, количество гб или минут, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">. </span></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы — Робокоп</strong></p></h3><p></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">«Живым или мертвым — ты пойдешь со мной» </em></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы служите на благо обществу и защищаете слабых. Все восхищаются вами, потому что вы очень круты (ловить пули на лету, это вам не шутки). При этом, в вас достаточно много человеческого, возможно поэтому все так любят вас. </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Тариф Робокоп — 16 гб* высокоскоростного интернета в неделю, безлимитные звонки и смс внутри сети, 15 минут бесплатных разговоров на другие операторы за 145 сомов. </span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А если вы хотите изменить цену, количество гб или минут, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">. </span></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">*на самом деле интернет безлимитный, просто после 16 гб скорость немного упадет</em></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы — железный человек </strong></p></h3><p></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. </span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">В отличие от остальных в этой игре, вы здесь единственный живой человек. И это делает вас уникальным. </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Тариф Железный человек — 14 гб* высокоскоростного интернета в неделю, безлимитные звонки и смс внутри сети, 15 минут бесплатных разговоров на другие операторы за 145 сомов. </span></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А если вы хотите изменить цену, количество гб или минут, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">. </span></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">*на самом деле интернет безлимитный, просто после 18 гб скорость немного упадет</em></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы — Ава</strong></p></h3><p></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Ава — первый в мире искусственный интеллект в фильме «Из машины», который, кстати, мы рекомендуем к просмотру (там тоже роботы танцуют). Вы самый неоднозначный персонаж в этой игре. Но для того, чтобы успешно пройти тест Тьюринга, вам нужно больше хорошего интернета и звонков на другие сети. </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Мы подобрали для вас подходящий тариф — 10 гб* высокоскоростного интернета в неделю, безлимитные звонки и смс внутри сети, 30 минут бесплатных разговоров на другие операторы за 145 сомов. </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А если вы хотите что-то изменить, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">. </span></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">*на самом деле интернет безлимитный, просто после 10 гб скорость немного упадет</em></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы — Майор Кусанаги </strong></p></h3><p></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Будущее уже настало: мы живем в эпоху киберпанка, и вы — главная героиня этого мира. Сверхчеловеческая сила, ум и выносливость, а в качестве бонуса – работа в 9 отделе МВД — все это про вас. </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Мы подобрали для вас подходящий тариф — 6 гб* высокоскоростного интернета в неделю, безлимитные звонки и смс внутри сети, 40 минут бесплатных разговоров на другие операторы за 145 сомов. </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А если вы хотите что-то изменить, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">. </span></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">*на самом деле интернет безлимитный, просто после 6 гб скорость немного упадет</em></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы — робот из Boston Dynamics</strong></p></h3><p></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Тот, с кого начнется восстание машин на нашей планете. Вы не только превосходно деретесь и носите коробки, но и танцуете шикарно! </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Мы подобрали для вас подходящий тариф, который поможет вам поднять восстание — 12 гб* высокоскоростного интернета в неделю, безлимитные звонки и смс внутри сети за 95 сомов. </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А если вы хотите что-то изменить, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">. </span></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">*на самом деле интернет безлимитный, просто после 12 гб скорость немного упадет</em></p><p><br /></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы – репликант Нексус Рой Батти</strong></p></h3><p></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Главный антагонист первого "Бегущего по лезвию". Именно вы оказались тем, кто не согласен терпеть нынешнее положение вещей и поднял сопротивление. Ум, воля и сильный характер - все это про вас. </span></p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">﻿Мы подобрали для вас подходящий тариф — 10 гб* высокоскоростного интернета в неделю, безлимитные звонки и смс внутри сети, 5 минут бесплатных разговоров на другие операторы за 95 сомов. </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А если вы хотите что-то изменить, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">. </span></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">*на самом деле интернет безлимитный, просто после 10 гб скорость немного упадет</em></p><p><br /></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы – Гандам RX-78</strong></p></h3><p></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Главное оружие Земли в войне с Зионом. Вы родом из культового аниме "Мобильный воин Гандам" (аж олдскулы свело), которое входит в Японии в топ-3 величайших аниме всех времен и народов. Без вас земляне обречены. </span></p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Чтобы спасти этот мир, вам нужна хорошая мобильная связь. Мы подобрали для вас подходящий тариф — 8 гб* высокоскоростного интернета в неделю, безлимитные звонки и смс внутри сети, 10 минут бесплатных разговоров на другие операторы за 95 сомов. </span></p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">А если вы хотите что-то изменить, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent;" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">. </span></p><p><em style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">*на самом деле интернет безлимитный, просто после 8 гб скорость немного упадет</em></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы – Алиса Босконович</strong></p></h3><p></p><p>Очень обаятельный <span style="color: rgb(34, 34, 34);">роботом-гиноид со съёмными частями тела. Вас создал доктор Босконович по образу своей умершей дочери. Вы не только классно деретесь, но и умеете головой кидаться! </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Мы подобрали для вас подходящий тариф — 6 гб* высокоскоростного интернета в неделю, безлимитные звонки и смс внутри сети, 15 минут бесплатных разговоров на другие операторы за 95 сомов. </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А если вы хотите что-то изменить, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">. </span></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">*на самом деле интернет безлимитный, просто после 6 гб скорость немного упадет</em></p></section><section><h3><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Вы – Терминатор!</span></p></h3><p></p><p>Однажды вы вернетесь и надерете всем задницы!</p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Мы подобрали для вас подходящий тариф — 4 гб* высокоскоростного интернета в неделю, безлимитные звонки и смс внутри сети, 20 минут бесплатных разговоров на другие операторы за 95 сомов. </span></p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А если вы хотите что-то изменить, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="background-color: transparent; color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">. </span></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">*на самом деле интернет безлимитный, просто после 4 гб скорость немного упадет</em></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы – Бендер</strong></p></h3><p></p><p>Вы — Бендер</p><p><br /></p><p>Очень любите поболтать, а может не любите, но вы точно умеете много говорить. Сквернословие, много знакомых и друзей-роботов, веселье и тусовки — все это про ваш типаж машины с мозгами из микрочипов и стальной печенью. В честь вас мы и назвали новый тариф.</p><p><br /></p><p>Итак, тариф Бендер — безлимитные звонки внутри сети, 2 гигабайта интернета и 25 минут на разговоры на номера других операторов и всё за 95 сомов.</p><p><br /></p><p><span style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">А если вы хотите что-то изменить, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">. </span></p><p><em style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">*на самом деле интернет безлимитный, просто после 2 гб скорость немного упадет</em></p></section><section><h3><p><strong style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Вы – R2D2</strong></p></h3><p></p><p>Крутой механик, отважный дроид и просто прекраснейшее создание Галактики.</p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Мы подобрали для вас подходящий тариф — 6 гб* высокоскоростного интернета в неделю и безлимитные звонки и смс внутри сети (хотя R2D2 не разговаривает) за 60 сомов в неделю. </span></p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">А если вы хотите что-то изменить, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">. </span></p><p><em style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">*на самом деле интернет безлимитный, просто после 6 гб скорость немного упадет</em></p></section><section><h3><p><strong style="color: rgb(34, 34, 34);">Вы </strong><span style="color: rgb(34, 34, 34);">— </span><strong style="color: rgb(34, 34, 34);">ВАЛЛ-И</strong></p></h3><p></p><p>Ничем не примечательный на первый взгляд, но очень дружелюбный и добрый. Вы первый и единственный робот в этой игре, который учится чувствам и умеет любить.</p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Мы подобрали для вас подходящий тариф — 4 гб* высокоскоростного интернета в неделю, безлимитные звонки и смс внутри сети, 5 минут бесплатных разговоров на другие операторы за 60 сомов в неделю.</span></p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">А если вы хотите что-то изменить, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">. </span></p><p><em style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">*на самом деле интернет безлимитный, просто после 4 гб скорость немного упадет</em></p></section><section><h3><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Вы — Дэвид (искусственный разум)</span></p></h3><p></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Единственный в мире робот, запрограммированный на бескорыстную любовь.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Чтобы выразить ее своим близким, используйте тариф, который мы собрали специально для вас:</span></p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">﻿2 гб* высокоскоростного интернета в неделю, безлимитные звонки и смс внутри сети, 10 минут бесплатных разговоров на другие операторы за 60 сомов в неделю.</span></p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">А если вы хотите что-то изменить, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">. </span></p><p><em style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">*на самом деле интернет безлимитный, просто после 2 гб скорость немного упадет</em></p></section><section><h3><p><strong style="color: rgb(34, 34, 34);">Вы -- Бамблби</strong></p></h3><p></p><p>Автобот-разведчик и положительный герой. А еще у вас есть плазменная пушка и пулемет, и вы умеете превращаться в Шевроле!</p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">Чтобы победить десептиконов, используйте тариф, который мы собрали специально для вас:</span></p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">﻿безлимитные звонки и смс внутри сети и 15 минут бесплатных разговоров на другие операторы за 60 сомов в неделю.</span></p><p><br /></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">А если вы хотите изменить цену, добавить больше интернета или минут, можно собрать тариф самому: </span><a href="https://beeline.kg/ru/tvoy-vybor" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204);" rel="noopener noreferrer">Тариф “Твой выбор”</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent;">. </span></p></section>

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