Пресс-служба министерства здравоохранения сообщила «Клоопу», что 42-летний начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов по-прежнему находится в очень тяжелом состоянии. Он в коме и сейчас подключен к аппарату искуственной вентиляции легких. По этой причине его нельзя перевезти на лечение в другие клиники или отправить на лечение заграницу.

Идею о лечении Курманкулова зарубежом озвучила пресс-секретарь МВД Карима Аманкулова — позже и она сама, ее ведомство заявили, что это было личное мнение коллеги, желавшей помочь пострадавшему.

Курманкулов получил тяжелую травму головы вечером 7 августа во время милицейского штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его экстренно доставили в больницу и врачи провели ему трепанацию черепа, однако мужчина впал в кому.

При штурме дома Атамбаева погиб 47-летний сотрудник спецназа ГКНБ, у него осталось шестеро детей. Всего ранения различной тяжести получили 98 человек.