Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что никакого сбора средств на закупку лекарств для бойцов, пострадавших во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева, не ведется.

«В настоящее время все сотрудники, получившие ранение во время инцидента в селе Кой-Таш, получают всестороннюю медицинскую помощь и обеспечены необходимыми лекарственными препаратами», — говорится в заявлении спецслужб.

В ГКНБ призвали кыргызстанцев «быть бдительными и не принимать участия в сомнительных акциях по сбору денег якобы для помощи раненых сотрудников».

Штурм дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева состоялся 7 августа. Первая попытка задержать его не увенчалась успехом, тогда погиб один боец спецназа, десятки получили ранения.

Атамбаев сдался властям 8 августа, после многочасовых переговоров. Его доставили на допрос в ГКНБ, затем предъявили обвинения в коррупции и заключили под стражу до 26 августа.

Всего за два дня конфликта в селе Кой-Таш ранения различной тяжести получили почти 100 человек, 24 из них — сотрудники правоохранительных органов.