Экс-депутатка Ширин Айтматова предлагает кыргызстанцам создать движение «Вернем государство народу» и добиваться перемен. Текст ее заявления привело издание Kaktus Media.

Айтматова раскритиковала парламент за то, что депутаты не смогли экстренно собраться 7 августа из-за регламента Жогорку Кенеша, даже после того, как при штурме дома бывшего президента Атамбаева пострадали люди.

«Парламентарии, «соблюдая регламент», не смогли даже экстренно собраться и предложить хоть какой-то способ выхода из этой ситуации. Перекрытие каналов связи и СМИ, применение огнестрельного оружия среди граждан — это пренебрежение конституцией и базовыми правами граждан Кыргызстана. Вне зависимости от обстоятельств произошедшего народ страны не должен лишаться своих прав», — считает Айтматова.

Она предлагает провести парламентские выборы уже весной 2020 года, хотя они запланированы на осень. Члены движения «Вернем государство народу», по ее мнению, могли бы потребовать от главы государства подписать новый закон о выборах, который бы ужесточил требования к кандидатам. Кроме того, в 2020 году должен пройти референдум. Айтматова считает, что члены движения также имеют право потребовать от правительства уйти в отставку.

По ее мнению, «нынешняя власть полностью нелегитимна, дискредитирована, опозорена». Она напомнила и о скандалах с родственниками премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, и о семье Матраимовых — депутата Искендера и его брата, экс-зампреда таможни Райымбека, которых журналисты «Азаттыка» связали с выводом из Кыргызстана 700 млн долларов.

«Надежд на то, что нынешняя так называемая политическая элита Кыргызстана, похитившая государство у народа, вернет его добровольно, не осталось никаких. Остается только один путь — это самому народу взяться за эту проблему и вернуть себе государство, которое будет служить ему, а не коррупционерам», — считает она.

Чтобы коррупционные дела в Кыргызстане действительно расследовались, по ее мнению, нужно привлечь к этому международные организации.

«В случае пассивности мы окончательно растеряем остатки суверенитета вместе с памятью предков, которые проливали собственную кровь, борясь за каждый кусочек этой земли и за каждый глоток воздуха свободы ради нас всех», — говорит Айтматова.

Дочь писателя Чингиза Айтматова Ширин в прошлом сама недолго была депутатом и выступала с критикой в адрес своих коллег. Летом 2019 года она стала известна своей активистской деятельностью — после журналистского расследования о клане Матраимовых она начала антикоррупционную акцию.

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