Генеральная прокуратура Кыргызстана сообщила, что чиновница министерства сельского хозяйства Анаркуль Беккулиева «самостоятельно подготовила справку» о том, что ее возвели в должность замминистра ведомства.

«[Это было сделано] в связи с тем, что расходы, связанные с посещением Международной выставки в Китае, приглашающей стороной покрываются только приглашенным лицам не ниже уровня заместителя руководителя», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Однако должность, которую она занимает на самом деле, не может быть сравнима с должностью замминистра. Кроме этого, Генпрокуратура обнаружила еще одно нарушение — переписка с организаторами выставки в Китае велась напрямую, а не через МИД Кыргызстана.

«По итогам проверки Генпрокуратурой на имя премьер-министра внесено представление об устранении нарушений законов и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц», — заявили в главном надзорном органе.

5 августа в фейсбуке опубликовали фотографию справки о присуждении Анаркуль Беккулиевой должности замминистра сельского хозяйства.

Этот документ подписал еще один замминистра Амангелди Исаев — он учился в одном институте вместе с главой правительства Мухаммедкалыем Абылгазиевым.