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Зампред СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила «Клоопу», что вечером 9 августа в Главное следственное управление МВД увезли сторонников бывшего президента Алгу Кылычева, Амантура Жамгырчиева, Темирлана Султанбекова, Эрмека Окенова и Мирбека Мискенбаева.

«Потом Алгу Кылычева и Амантура Жамгырчиева уже не выпустили с допроса. Еще вчера задержали другого члена штаба — Залкара Бакирова […] Мне неизвестно, по какому делу их задержали, в каком они состоянии и где находятся», — сказала Жолдубаева.

Пресс-служба МВД сообщила, что Кылычева и Жамгырчиева поместили в изолятор ГУВД Бишкека. Однако информации о третьем задержанном нет.

«Следственная служба МВД проводит досудебное производство по фактам захвата сотрудников ГКНБ и организации массовых беспорядков в селе Кой-Таш», — говорится в сообщении.

Жолдубаева рассказала, что сама направляется на допрос в МВД уже в третий раз с момента задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который сдался властям вечером 8 августа.

Ему предъявили обвинения в коррупции и поместили под арест до 26 августа. Ранее следователи МВД уже вызывали на допрос его сторонников: депутатов Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову, а также его сына Сейитбека Атамбаева.

Помимо этого, в СИЗО поместили и ближайшего сторонника Атамбаева, бывшего главу его президентской администрации Фарида Ниязова. Он проходит по делу о захвате спецназовцев в заложники, но его статус пока неизвестен.

Также вечером 9 августа следователи в сопровождении спецназа арестовали здание «Форума», где располагается штаб СДПК и офисы телеканала «Апрель». Работа телеканала и других СМИ была приостановлена.