Следователь в сопровождении спецназа приехал к зданию «Форума» в Бишкеке примерно в 19:40. Они вручили представителям штаба СДПК постановление Первомайского райсуда о наложении ареста на здание.

Затем бойцы спецназа поднялись в офисы телеканала «Апрель» и заявили журналистам и ведущим, что те должны покинуть помещение в течение нескольких минут.

«Нам не дали возможности бороться. К нам зашел спецназ и сказали: «Выходите отсюда. Выходите, или мы вас вынесем». Мы не можем рисковать [безопасностью] нашего коллектива. Мы можем работать и без эфира», — заявил директор «Апреля» Дмитрий Ложников.

Спецназовцы вывели журналистов из здания, после чего опечатали все кабинеты на этаже, где расположены офисы телеканала.

«Клоопу» не удалось связаться ни с пресс-службой Министерства внутренних дел, ни с пресс-службой Госкомитета национальной безопасности.

Однако пресс-служба МВД сообщила, что арест имущества «Апреля» «произведен в рамках досудебного производства».

«Будут допрошены сторонники Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательства Кыргызстана», — говорится в сообщении МВД.

‪Спасибо, что были с нами все это время.‬‪Мы, коллектив «Апреля», вас очень любим и верим, что скоро встретимся вновь в эфире нашего телеканала 💚💙‬‪Апрель — мы вам покажем!‬ Publicerat av Телеканал «Апрель» Fredag 9 augusti 2019 Послание сотрудников «Апреля» после рейда силовиков.

По данным журналистов «Апреля», из-за рейда спецназа также приостановлена работа радио «Европа Плюс» и «7 канала».

Рейд силовиков на «Апрель» произошла на следующий день после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Телеканал принадлежал именно ему и активно освещал его позицию за время его конфликта с президентом Сооронбаем Жээнбековым.