Кыргызстан заметно отличается от других стран Центральной Азии. Зачатки демократии появились и даже развивались при первом президенте Аскаре Акаеве. Но затем возобладали авторитарные тенденции, которые вылились в тривиальное желание сохранить власть, а значительную роль в принятии решений стали принимать члены семьи.

Однако наиболее брутально признаки кумовского выглядели во время правления Курманбека Бакиева, который пришел на смену Акаеву в 2005 году.

Второй президент Кыргызстана Курманбек Бакиев. Фото: RFE / RL

Прививку от авторитаризма кыргызы сделали себе в 2010 году, когда свергли Бакиева. Они приняли конституцию, в которой президенту выделен лишь один шестилетний срок. Таким образом, они надеялись сохранить страну от узурпации власти. Но природа власти взяла свое. Атамбаев вначале установил счетчик, сколько дней ему осталось на посту, показывая чуть ли не тягость своих полномочий. А в конце срока начал придумывать сценарии, как бы сохранить власть — премьерство при переходе к парламентской республике и так далее. Это все знакомо, но у него не было такой семьи, которая могла бы все контролировать. Однако Атамбаев и сам с успехом замещал всю семью.

Лично с Жээнбековым я не знаком, не знаю его совсем. Мне кажется, его появление у власти было случайностью — он стал последним премьером, на которого Атамбаев сделал ставку в качестве преемника. Конечно, немалую роль сыграло и то, что Жээнбеков — представитель юга. Вероятно, что Атамбаев хотел консолидировать в роли отца нации юг и север страны.

Постсоветская история Кыргызстана сложилась так, что у власти чередовались президенты из разных регионов: Акаев считался северным, Отунбаеву можно отнести и к тем, и к другим. Бакиев был южным, а Атамбаев снова северным, Жээнбеков — южным.

Третий президент Кыргызстана Роза Отунбаева. Фото: пресс-служба президента Кыргызстана

Российская элита, знающая Жээнбекова, считает, что за два года президентства он несколько окреп и приобрел в себе уверенность. В первые месяцы у власти он просто боялся открыть рот, не умел подобрать слова, необходимые для беседы на высшем уровне, был молчалив и набирался впечатлений. Однако в последнее время он стал более свободен в своих реакциях, как будто начал входить в роль президента. Но у меня нет ощущения, что Жээнбеков обладает харизмой, которая, несомненно есть у Атамбаева.

Сменяемость власти в Кыргызстане существует по многим факторам, но один из них — ментальность кыргызского этноса. Она определена кочевым образом жизни, который предполагает свободу выбора: где лучше стаду, туда кыргыз и перемещается.

Это ключевое отличие кыргызов и казахов от узбеков или туркменов, оседлый образ жизни которых предопределял стремление принять [власть], навязанную правителем. Поэтому протест в Кыргызстане возникает традиционно быстро, бурно развивается, если кто-то из лидеров на нижних уровнях социальной иерархии возмущается несправедливостью высшей власти.