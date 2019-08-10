Самое очевидное объяснение — потому что надо соблюдать свободу слова. Отключать телеканал от вещания, а затем накладывать арест без обоснованной на то причины и выгонять сотрудников из здания — это ограничение, которое выглядит целенаправленной попыткой по закрытию «Апреля».

Что бы ни говорили, «Апрель» важен альтернативным взглядом на события, отличным от государственной повестки. Вам может не нравиться его владелец — бывший президент Алмазбек Атамбаев, арестованный недавно после нескольких ожесточенных попыток, но надо отделять его от деятельности телеканала.

Опасно оправдывать в обществе давление на «Апрель» тем, что он может быть пропагандистским телеканалом Атамбаева или инструментом его влияния. Потому что, во-первых, если это и так, то ничего незаконного в этом нет, а, во-вторых, такой подход облегчает преследование остальных СМИ: повесил клеймо, а затем закрыл издание.

Единственные, кроме владельцев, кто может повлиять на судьбу телеканала — это зрители: нравится — смотрите, не нравится — не смотрите. Если считаете, что «Апрель» занимается пропагандой, и вас это сильно заботит, то открывайте свой телеканал, а если вы еще и находитесь во власти, то можете повысить бюджеты так называемых «общественных телеканалов», чтобы они вещали «правильные новости» с тройной силой.

Создание альтернатив, а не насильственное закрытие изданий — вот так поступают в странах здоровых людей. Когда создается множество точек зрения и взглядов, то тогда и идет развитие общества, а в спорах и дискуссиях рождаются свежие идеи.

Давление на СМИ, наоборот, ничем хорошим не заканчивается, потому что в долгосрочной перспективе это ведет к насаждению одной государственной точки зрения, когда высказываться иначе становится экстремизмом (кстати, еще одно интересное слово, чтобы вешать ярлыки).

Если не защитить «Апрель», то следующим, за кем придут люди в форме, можете стать вы — человек, читающий эти строки. Потому что за оппозицией пришли (ее теперь нет), за СМИ вот опять взялись, а следующий — да, это вы. Именно так и строится авторитаризм.