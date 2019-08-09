Будь готов убегать. Как мы освещали задержание Атамбаева

8 августа. Последний кордон перед домом Алмазбека Атамбаева. «Был приказ никого не пускать», — грозно говорит мужчина в бронежилете, не давая нам пройти к резиденции. За холмом замминистра внутренних дел Курсан Асанов пытается уговорить Атамбаева сдаться. Но это мы узнаем лишь через несколько часов; связь в Кой-Таше работает с перебоями, интернет и вовсе отрезан.

Вдоль дороги в Кой-Таш стоят множество блокпостов, их периодически прорывают сторонники Атамбаева, но милиционеры быстро мобилизуются и на обычных маршрутках выезжают к местам, откуда слышны взрывы и крики.

— Что там происходит? —спрашиваем мы у подъезжающей к нам машине журналистов.

— Ничего хорошего, не надо туда идти, — отвечает наш коллега. Он весь в поту после бегства с места стычки.

На асфальте осколки автомобильных стекол, следы пролитого бензина и камни. Эти камни не раз использовались как оружие во время вчерашней стычки между сотрудниками милиции и сторонниками Атамбаева.

Над дорогой поднимается черный дым — горят баррикады из покрышек.

Звук взрывов от стычек прерывает непонятный шум — все поднимают головы и видят вертолет, летящий со стороны Кой-Таша в город. За ним еще два. Возможно, Атамбаева забрали на них, а может увезли объездной дорогой — на этот момент нам вообще ничего непонятно. Мы знаем только одно — тут уже делать нечего, нужно возвращаться в Бишкек.

Журналисты «Клоопа» возвращаются в Бишкек по полю в обход основной дороги в Кой-Таш, так как на нескольких ее участках происходят стычки между силовиками и сторонниками Атамбаева. Фото: Ислам Розиев для Kloop.kg

Но дороги перекрыты разъяренными сторонниками, а глаза слезятся от слезоточивого газа, в воздухе стоит неприятный запах пороха. Так же пахло во время первого штурма дома Атамбаева, 7 августа. Как интересно, почему так много важных событий в Кыргызстане происходят именно седьмого числа?

Вечером в среду мы снимали фановое видео на работе и планировали провести вечер с друзьями. А уже через час уже наблюдаем за тем, как в полной темноте сторонники бывшего президента ломают забор его резиденции и вытаскивают с территории дома женщин и детей. А после присоединяются к сражению за дом Атамбаева — в тот момент его контролировал спецназ. Но не надолго.

Разъяренные люди прорываются через закрытые двери и входят внутрь. Слышатся выстрелы, один из сторонников выкрикивает: «За победу!» из окна второго этажа, перед домом развивается флаг Кыргызстана.

В этот момент из дома выносят спецназовца — он весь в крови и без сознания, но это не останавливает людей, они продолжают бить его. Кто-то пытается защитить силовика и унести к машинам скорой помощи. Кто-то на ходу забирает у него оружие, чтобы защитить себя во второй битве. Кто-то кричит, что из города выехал еще один отряд спецназа.

Мы понимаем, что нужно уходить пока шальная пуля не попала в одного из нас. Пробираемся через несколько самодельных баррикад — из машин, поваленных деревьев и прочих подручных материалов. Сделали их гражданские или правоохранители — непонятно. Но сейчас это и не важно — они представляют для нас одинаковую угрозу. Вслед нам и нашей машине летят камни. Мы с коллегами прикрываем друг друга и берем ноги в руки.

В резиденции Атамбаева в первый день конфликта горела трава и хозпостройка. Фото: Азаттык

«Бежим!» — кричу я своему оператору. В нас снова летят камни, но уже на бишкекской площади Ала-Тоо. Прошли сутки, за которые мы работали в два раза дольше, чем спали. Атамбаева успели задержать, но его сторонники (а может они и не сторонники вовсе?) не согласны с этим.

Слишком быстро 300 человек, шатающихся по площади, превращаются в 1000. Они кричат, свистят и намерены рушить все на своем пути. Лишь иногда слышны призывы не поддаваться провокациям и вести себя мирно, но эти голоса тонут в свистах.

Женщина посреди толпы агрессивных мужчин рыдает.

«Нам не нужна третья революция. Пожалуйста, вернитесь домой», — кричит она, давясь собственными слезами. Ее никто не слушает и даже не слышит. Толпа движется на Белый дом.

Она множится, увеличивается. Мы боимся приближаться к ней — нам неоднократно угрожали сломать камеры и избить за съемку. Мы и другие журналисты объединяемся и ведем прямые трансляции издалека.

Молодые парни с голым торсом и завязанными на голове футболками, закрывающими лицо ходят туда-сюда — их железные палки касаются асфальта и издают пугающий скрежет.

Они замечают, что мы их снимаем.

— Уберите камеры! Сейчас нахуй все сломаем!

Мы пытаемся кричать, что мы журналисты, показать удостоверения, но толпа уже движется на нас — и мы отступаем. Трансляция прерывается. Мужчина начинает толкать моего оператора, почти замахивается, но другой парень хватает нападающего за шею и дает нам возможность убежать.

Мы бежим. В спину летят угрозы, маты, свисты и камни. Мне звонят из редакции:

— Как вы там?

— На нас напали, мы уходим!

Договорить не удается — нам приходится бежать снова, чтобы спасать технику и свое здоровье от агрессивной толпы.

Спецназовцы патрулируют улицы Бишкека после стычек с митингующими на площади Ала-Тоо 8 августа. Последние, отступая от центра поджигали мусорные баки и урны. Фото: Дмитрий Мотинов для Kloop.kg

У кинотеатра «Россия» мы пытаемся отдышаться, проверить нет ли среди нас пострадавших, в норме ли видеокамеры.

Звоним в 102 — нас должны защищать милиционеры. Но вокруг нет ни одного сотрудника правоохранительных органов — площадь сейчас принадлежит толпе. В это время нашим паникующим редакторам, пытающимся дозвониться до нас из офиса, в ГУВД советуют «не беспокоиться».

Девушка на другом конце провода говорит, что отряды милиции на старой площади и они обеспечат безопасность. Но когда это случится? Неизвестно. Сейчас мы сами за себя. Нам приходится снять жилеты и бейджи «Пресса», спрятать каски. Быть журналистом сейчас опаснее, чем просто прохожим.

Через 15 минут видим четыре автобуса с милиционерами в полной экипировке, едущих в сторону площади. Слышатся первые взрывы светошумовых гранат.

Мы боимся, очень. Но бояться и продолжать вещать — наша работа. Поэтому мы начинаем прямую трансляцию из-за кустов и держимся на расстоянии от любого скопления людей.

Мимо проезжают автобусы с милиционерами и молодые парни, стоящие рядом с нами, начинают бросать в них камни. На вопрос, зачем они это сделали и знают ли они, что против них могут применить силу, они отвечают: «Да, прикольно же». В центре города сегодня господствует хаос.

Скоро полночь. Взрывы не прекращаются, но мы возвращаемся в офис. Мы шли пешком несколько километров по Кой-Ташу, бежали от коктейлей Молотова, шумовых гранат, камней и угроз. Мы очень устали и хотим спать.

По дороге в офис вдоль дороги проходят милиционеры и ловят снимающего их парня. Сваливают его на землю и избивают палками. А потом спокойно уходят дальше.

Над текстом работали: Айдай Эркебаева, Александра Титова, Азиза Раимбердиева, Катя Мячина