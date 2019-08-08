Действующий глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Орозбек Опумбаев заявил, что намерен уйти в отставку. Он сообщил об этом на экстренном заседании парламента 8 августа.

«Есть моя вина, я это признаю. Можно было задействовать все три с половиной тысячи бойцов, и такого не было бы […] Они были без оружия, они бы обеспечили безопасность спецназа, и все было бы нормально», — сказал Опумбаев.

По его словам, он уже сообщил об этом президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Заявление Опумбаева прозучало на фоне неудачной попытки задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которую спецназ ГКНБ предпринял вечером 7 августа. При штурме погиб боец спецназа Усен Ниязбеков.