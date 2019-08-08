Пустые полки в торговом центре ГУМ «Чынар». Фото: Kaktus.Media

В торговом центре ГУМ «Чынар» сообщили «Клоопу», что универмаг закрылся в 16 часов. По данным Kaktus.Media, владельцы магазинов техники и ювелирных украшений убрали товары с витрин, а кафе «Шоколадница», которое находится в ГУМе, закрыло свои окна досками.

Собственные источники «Клоопа» также сообщили, что некоторые торговцы вывозят свой товар из ГУМа.

К 16 часам в Бишкеке закрылись и другие торговые центры — ЦУМ «Айчурек», Asia Mall и Red Centre.

Это происходит на фоне митинга сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который должен был начаться у здания «Форум» в 16.00 (но митинг отменили).

Днем ранее спецназ пытался принудительно доставить Атамбаева на допрос, но его сторонники оказали сопротивление. В результате чего пострадали 52 человека — один из них погиб, двое находятся в реанимации.