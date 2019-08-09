Омурбек Бабанов в аэропорту

Депутат от фракции «Республика — Ата-Журт» Руслан Казакбаев сообщил «Клоопу», что бывший кандидат в президенты Омурбек Бабанов возвращается в Кыргызстан 9 августа.

По словам депутата, Бабанов прилетит в бишкекский аэропорт «Манас» в 14:30 рейсом авиакомпании «Аэрофлот».

Представитель Бабанова сообщил 24.kg, что бывший кандидат в президенты прошел паспортный контроль в московском аэропорту «Шереметьево». «Он ожидает посадки в самолет», — сказал он.

ГКНБ 8 августа сообщил, что Бабанова задержат, если он вернется в Кыргызстан. Он проходит обвиняемым по двум уголовным делам — по обвинениям в «разжигании межнациональной вражды» и «приготовлению к насильственному захвату власти и к массовым беспорядкам». Но второе дело пока приостановлено.

Ранее, в апреле 2019 года, Омурбек Бабанов заявлял, что собирается вернуться в Кыргызстан. В день планируемого возвращения он опубликовал фото посадочного билета. Сторонники Бабанова готовились встречать его в аэропорту, но он отменил свой приезд.

Бабанов был главным конкурентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова на президентских выборах 2017 года. После своего проигрыша и победы Жээнбекова, Бабанов покинул Кыргызстан. Вскоре на него возбудили уголовные дела.