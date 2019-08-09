В Бишкеке 9 августа проходят похороны заместителя начальника Службы спецназначения ГКНБ Усенбека Ниязбекова.

На похоронах присутствовали глава аппарата президента Досалы Эсеналиев, вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова и глава ГКНБ Орозбек Опумбаев.

По данным «Азаттыка», Ниязбекову посмертно присвоено звание полковника. У него осталось четверо детей.

Ниязбекова ранили 7 августа во время неудачной спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. В ГКНБ предполагают, что в Ниязбекова выстрелили из снайперской винтовки — пуля пробила его бронежилет. Экспертиза должна подтвердить или опровергнуть это.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».