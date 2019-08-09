В Первомайском райсуде сообщили «Клоопу», что суд выбрал меру пресечения бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву — арест до 26 августа.

Его адвокат Сергей Слесарев сообщил 24.kg, что Атамбаеву предъявили обвинения в коррупции по делу о незаконном освобождении Батукаева.

«Обвинение необоснованное. Как оно может быть обоснованным, если моего подзащитного приглашали в качестве свидетеля, но так и не допросили? Ему сразу вручили уведомление о подозрении. Это сценарий, который планировался изначально. Эти действия незаконны, поскольку у Алмазбека Атамбаева, как экс-президента, имеется неприкосновенность», — сказал Слесарев.

Атамбаев 8 августа добровольно сдался властям и покинул свой дом в Кой-Таше в сопровождении силовиков. Спецназовцы провели еще один штурм его резиденции, используя водомет. Первая попытка штурма атамбаев ского дома 7 августа провалилась.

Поздним вечером 8 августа на площади Ала-Тоо в течение получаса собралось до 1000 человек. Многие из них были агрессивно настроены по отношению к журналистам. Милиция разогнала их примерно через час, используя светошумовые гранаты. О задержаниях — ничего неизвестно.

За два дня стычек сторонников Атамбаев с милицией пострадало более 90 человек, погиб один человек и двое мужчин в реанимации.

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