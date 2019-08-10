Госорганы назвали причину прекращения работы телеканала «Апрель» — ранее, вечером 9 августа, спецназ выгнал из редакции сотрудников и опечатал офис телеканал в здании «Форум».

Департамент информации и массовых коммуникаций при Минкульте пояснил, что на телеканал «Апрель» наложили арест как на имущество, которое принадлежит подозреваемому в совершении тяжких преступлений. Телеканал и здание «Форум» принадлежат бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, которого арестовали до 26 августа по обвинению в коррупции.

По сообщению департамента, арест телеканала не связан с его контентом и критикой нынешних властей.

«»Апрель» был известен позицией, открыто выражавшей критику в отношении государственных органов. За годы деятельности ни разу не был подвергнут притеснениям за свою информационную политику», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что арест имущества «Апреля» «произведен в рамках досудебного производства». Тем не менее проблемы в вещании телеканала начались еще 7 августа, когда его журналисты освещали штурм дома Атамбаева. Тогда телеканал перестали транслировать по телевидению, но он продолжил вещание в интернете.

Медиаорганизации и независимые СМИ требуют снятия ареста и возобновления вещания телеканала «Апрель».

«Свобода СМИ – это, когда у каждого из нас есть возможность в любой момент прочитать или услышать новости из любого желаемого нами источника. Именно по этой причине в нашей стране по международным рейтингам более высокие [позиции], чем у всей ЦА», — говорится в обращении медиаорганизаций.

По мнению журналистов и активистов, закрытие телеканала «Апрель» — это фатальная ошибка властей. На фоне последний событий — аресте Атамбаева и попытке протестов в Бишкеке — стране нужны «абсолютно разные СМИ» даже с противоположными позициями и освещением происходящего в стране. Это нужно, чтобы дать обществу спектр различной информации, и чтобы кыргызстанцы могли составить свою оценку важным событиям в стране.