После заседания суда

Советника бывшего президента Алмазбека Атамбаева и члена политсовета СДПК Фарида Ниязова оставили под арестом в СИЗО-1 Бишкека до 8 октября. Такое решение принял Первомайский райсуд 10 августа.

«Ему предъявили обвинение в захвате заложников и организацию беспорядков», — сообщила Социал-демократическая партия Кыргызстана.

Милиция задержала Фарида Ниязова утром 9 августа — на следующий день после задержания Атамбаева. Его задержали по делу о захвате в заложники сотрудников спецподразделения «Альфа». По тому же обвинению в СИЗО-1 до октября водворены еще четверо сторонников Атамбаева.

Сотрудников спецназа взяли в плен вечером 7 августа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш, когда те пришли задерживать бывшего президента.

Спецназовцы встретили сопротивление со стороны сторонников бывшего главы государства. Часть спецназовцев с ранениями в тот же день были переданы скорой помощи, один из них умер в больнице. Взятых в плен 6 спецназовцев в удовлетворительном состоянии освободили уже 8 августа.