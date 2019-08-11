Для лечения главы Чуйского ГУВД Самата Курманкулова пригласили нейрохирурга и реаниматолога из московского Центра нейрохирургии имени Бурденко. Такое решение было принято на консилиуме 10 августа.

Курманкулов находится в коме с 7 августа — тогда он получил травму головы от удара камнем при штурме дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он перенес трепанацию мозга и находится на искусственной вентиляции легких при круглосуточном наблюдении врачей.

Кроме него в больницах еще 14 пострадавших при штурме, но 42-летний Курманкулов в наиболее тяжелом состоянии. Пока известно только об одной жертве штурма — погиб замкомандира лужбы спецназначения ГКНБ Усенбек Ниязбеков.