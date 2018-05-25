Премьер-министр уволил мэра Джалал-Абада, его арестовали из-за аварии на ТЭЦ Бишкека

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев освободил с поста мэра города Джалал-Абада Салайдина Авазова. В апреле ГКНБ арестовал его по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека — Авазов руководил компанией «Электрический станции» во время подписания соглашения о модернизации централи с китайской компанией ТВЕА.

Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр освободил 25 мая Авазова с поста мэра согласно поданному заявлению.

Пресс-секретарь мэрии города Джалал-Абада Жалил Сапаров сказал, что сейчас исполняет обязанности главы города Турдалы Темирбаев.

«В то время, когда задержали Авазова, его заместитель Темирбаев уже работал и.о мэра города. Потому что, Авазов взял отпуск на пятнадцать дней и уехал в Бишкек на лечение. Потом стало известно, что его задержали», — сказал Сапаров.

Госкомитет нацбезопасности задержал бывшего гендиректора «Электрических станций» Салайдина Авазова и его бывшего заместителя Жолдошбека Назарова 17 апреля в качестве подозреваемых по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека и водворили в СИЗО.

В спецслужбе не уточнили, в чем конкретно подозревают Авазова и Назарова.

Салайдин Авазов был генеральным директором компании «Электрические станции», которая управляет ТЭЦ Бишкека, с 2012 по 2014 год. В этот период заместителем Авазова был Жолдошбек Назаров. Он ушел из «Электрических станций» в 2015 году.

Они руководили компанией, когда заключалось соглашение с китайской компанией TBEA на модернизацию бишкекской теплоэлектроцентрали.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла 26 января 2018 года, она совпала с пришедшими в город холодами и оставила бишкекчан на неделю почти без тепла. Власти сразу же начали расследовать причины аварии и изучать затраты в $386 млн на модернизацию станции.

Депутатская комиссия в своем заключении о рациональности использования кредита на модернизацию ТЭЦ указала, что цены на закупленное оборудование при модернизации были «завышены».

СДПК раскритиковала итоги расследования парламентской комиссии и обвинила правоохранительные органы в «откровенном избирательном подходе» при расследовании уголовных дел.

«Следственные органы сосредоточились на лицах, которые к аварии непосредственного отношения не имеют, к примеру, арестовали мэра города Джалал-Абада, члена СДПК Салайдина Авазова», — говорилось в заявлении партии.

Соавтор: Гулжан Эшбаева

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