Как украинский городок пытается построить туризм вокруг АЭС и выйти из «депрессивности»

Kloop.kg открывает новую рубрику «Клооп.Везде», в которой мы будем рассказывать о самых неожиданных местах мира — о том, как там живут люди, какие проблемы там есть, и что интересного можно там увидеть. Рубрику открывает серия репортажей журналистки Кати Мячиной об атомоградах Украины.

К главной площади Южноукраинска один за другим подъезжают автобусы. Людей из них выходит немного — не больше трети пассажиров. Но те, кто выходят, в руках держат подготовленные по одному лекалу транспаранты. Двое молодых парней веселятся — видно, что свой плакат они сделали сами. На нём написано «АЭС — это вам не шоколадная фабрика». Два с половиной местных фотографа снимают их со всех возможных сторон.

«Энергоатом не может всегда жить в долг! — кричит мужчина, стоящий на трибуне. — Пленум центрального комитета профсоюза АЭС принял решение присоединиться к всеукраинским протестам и заявить о недовольстве энергетиков собственной зарплатой!»

За многочисленной толпой, собравшейся на площади перед Дворцом культуры «Энергетик», на надувной горке в форме радуги скачут дети. По соседству с ней продавец сладкой ваты не успевает складывать деньги в карманы — детям протестующих нужно чем-то подкрепиться.

Мужчина с двумя пустыми пластиковыми бутылками, стоящий возле меня, громко всхлипывает при каждом упоминании АЭС в речи выступающего. «Все, кто согласен с постановлениями, поднимите руку!», — кричит с трибуны мужчина. Парней с самодельным плакатом вытеснили в первый ряд протестующих — они уже дают интервью местному телеканалу. Начинается мелкий назойливый дождь.

«А за что голосовали? А то я что-то пропустила», — спрашивает меня женщина с папкой под мышкой. Атомных энергетиков Южноукраинска собрали на митинг за поднятие средней зарплаты работникам местной АЭС. Ни один всеукраинский телеканал не приехал.