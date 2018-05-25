ГКНБ арестовал имущество экс-мэра Кубанычбека Кулматова

Госкомитет нацбезопасности сообщил о наложении ареста на имущество экс-мэра и бывшего главы таможенной службы Кубанычбека Кулматова. Его обвиняют в незаконном использовании $2 млн из гранта китайской компании ТВЕА, которая занималась модернизацией ТЭЦ Бишкека.

Пресс-служба ГКНБ подтвердила журналисту Kloop.kg информацию об аресте имущества Кулматова.

Следствие обвиняет Кулматова в коррупции и незаконном использовании $2 млн грантовых средств TBEA, которая занималась модернизацией ТЭЦ Бишкека.

Эти деньги власти должны были потратить на строительство двух школ в Бишкеке. Но, по версии следствия, Кулматов в бытность мэром Бишкека в 2014 году перенаправил деньги на строительство школы в жилмассиве Калыс-Ордо недалеко от Бишкека.

«Кулматов, вступив в сговор и заключив без конкурсного отбора договор с руководителем компании “Альто Групп”, добился от китайской компании перечисления $1 млн напрямую на счет указанной частной компании», — сообщил ГКНБ.

Позже для завершения строительства школы выделили свыше 100 млн сомов из бюджета, хотя, согласно договоренностям, учебное заведение должны были построить только за счет гранта TBEA.

Госкомитет нацбезопасности задержал одного из руководителей частной компании-подрядчика, сейчас он находится в СИЗО.

Сам Кулматов заявил, что идет политическое преследование окружения экс-президента Алмазбека Атамбаева, в которое входил и бывший мэр.

«Мое личное мнение — это дело политическое. Вы, сами видите, что происходит в Жогорку Кенеше, в мэрии города в отношении меня», — сказал он.

Кулматов находится под подпиской о невыезде.

Социал-демократическая партия после допросов Кулматова и обысков в его доме обвинила ГКНБ в «избирательном подходе» при расследовании аварии на ТЭЦ Бишкека и ее модернизации. В партии считают, что дело против бывшего главы таможенной службы Кубанычбека Кулматова возбудили по «надуманным причинам».

Также СДПК заявила, что в последние месяцы обществу «искусственно навязываются негативные оценки деятельности лиц, которых связывают с экс-президентом и лидером СДПК Алмазбеком Атамбаевым».

Грант TBEA

Китайская компания TBEA выделила Кыргызстану грант в $20 млн по проекту «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Сама модернизация проводилась за счет китайского кредита в $386 млн.

По информации Нацэнергохолдинга, $2 млн грантовых средств потратили на строительство школы в жилмассиве Калыс-Ордо. Также деньги из гранта потратили на разработку технико-экономического обоснования строительства Кара-Кечинской ТЭС, обслуживание линии электропередач «Датка-Кемин», покупку двух новых автотрансформаторов и обучение персонала ТЭЦ Бишкека.

Однако документов, в которых бы детально описывалось, как именно потратили грантовые деньги, нет. Чиновники утверждают, что китайская компания сама решала, на что потратить грант, и определяла стоимость покупок условно.

Вопросы к использованию гранта и кредита появились после аварии на бишкекской централи, произошедшей 26 января. Тогда бишкекчане в течение нескольких дней оставались практически без тепла в квартирах, а температура воздуха ночью опускалась ниже -25 градусов по Цельсию.

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