Дыра в потолке бишкекского подземного перехода на пересечении проспектов Чуй и Манаса 28 мая. На полу под ней — лужа дождевой воды. Фото: Эржан Бейшеналиев / Kloop.kg

В потолке бишкекского подземного перехода возле Филармонии из-за дождей образовалась дыра. Меньше года назад мэрия Бишкека провела реконструкцию этого перехода и потратила на нее 27 млн сомов.

В сентябре 2017 года, через 20 дней после открытия отремонтированного перехода, его потолок протек из-за дождя. Тогда глава управления капстроительства Койчугул Ибраимов пообещал определить причину протечки «в ближайшее время».

В 2017 году бишкекская мэрия реконструировала два подземных перехода в центре города — кроме подземки около Филармонии, отремонтировали также переход около ЦУМа. Всего на реконструкцию подземок мэрия потратила 70 млн сомов.