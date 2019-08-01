Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) 1 августа сообщила, что следователи пригласили на «профилактическую беседу» гендиректора NewTV Нурлана Шакиева и гендиректора Nur TV Бекболота Келдибекова.

«Шакиеву и Келдибекову вручены официальные предостережения за распространение видеоматериала провокационного характера и о недопустимости действий, [которые могут] привести к неоднозначной ситуации в обществе», — говорится в сообщении ГКНБ.

В ответ Шакиев и Келдибеков «обязались впредь не допускать подобного рода действий».

По словам юриста Эдиля Эралиева, официальное предостережение от ГКНБ означает, что в случае повторного нарушения представителей телеканалов могут привлечь к ответственности.

«Какая это будет ответственность, это будет зависеть от того, как ГКНБ квалифицирует это деяние […] Если, к примеру, подобные действия приведут к митингам или забастовкам, поэтому ГКНБ и предостерегает от этого», — объяснил Эралиев.

По мнению юриста, подобные действия со стороны ГКНБ по отношению к представителям СМИ допустимы.

«Учитывая какое [отношение] у населения к бывшему президенту Бакиеву, то в какой-то степени, это может быть, и правильно […] [ГКНБ] оценивают ситуацию, и у них есть право выносить предостережения», — добавил Эралиев.

Глава Института Медиа Полиси Бегайым Усенова считает иначе — по ее мнению, ГКНБ должен сначала доказать, что телеканалы не имели права транслировать фильмы о Бакиеве.

«ГКНБ не должен основываться на мнениях, а на фактах, на реальных угрозах, на нормах законов. Лучше бы, если бы они смотрели на закон и объясняли нам, на каком основании они приняли какие-либо решения. Если этого не объяснять, то это будет выглядеть, как произвол», — сказала Усенова.

Ранее медиаэксперты заявили, что на показ фильмов должны реагировать не спецслужбы, а журналисты.

«Именно журналисты должны здесь отработать в полную силу и провести расследование. Более того опубликовать серию материалов на тему того, кому принадлежат данные СМИ, поскольку это базовые вопросы медиаграмотности: кто стоит за медиаканалом, это бизнес или политика? Какие ценности несут эти телеканалы, какая у них редполитика, в чем цель демонстрации такого фильма зрителям?» — говорится в их заявлении.

Телеканалы NewTV и Nur TV показали документальный фильм, посвященный жизни свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева 30 июля. Это вызвало раздражение среди зрителей и пользователей соцсетей, которые посчитали, что показ фильмов является созданием «почвы для возвращения Бакиева в Кыргызстан» и его реабилитации.

Руководство телеканалов заявило, что в показе фильма не было политической подоплеки. В Кыргызстане Курманбека Бакиева приговорили к 30 годам лишения свободы после смены власти в апреле 2010 года.