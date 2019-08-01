Бывший президент Алмазбек Атамбаев 31 июля прокомментировал заявление нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова о том, что последний «не предаст интересы страны».

«Сейчас власть говорит, что “интересы народа выше интересов кучки людей”, но на самом деле происходит обратное», — сказал бывший президент.

Также Атамбаев заявил, что в стране попытаются «реабилитировать кровавый режим Бакиева». 30 июля на телеканалах NewTV и Nur TV показали сюжет о свергнутом президенте Кыргызстана Курманбеке Бакиеве с положительной стороны.

Ранее президент Сооронбай Жээнбеков заявил, что может «выступить против личных интересов кучки людей, но никогда не предаст интересы своего народа». Также он заявил, что все «должны подчиняться закону» и вызовы Атамбаева на допросы «закономерное явление».

Атамбаев последние полтора года находится в открытом конфликте с Жээнбековым — одной из причин ссоры стала семья Матраимовых, которых Жээнбеков, по словам Атамбаева, поддерживает. Бывший президент неоднократно говорил о семейно-клановом правлении «Жээнбековых-Матраимовых».

Семья Матраимовых неоднократно оказалась в центре внимания после расследований «Азаттыка» — в 2017 году журналисты нашли у семьи экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова дорогостоящее имущество и спорт-комплекс. А в 2019 году «Азаттык» выяснил, что семья Матраимовых возможно причастна к выводу $700 млн из Кыргызстана.

Соавторка: Эльзира Тумонбаева