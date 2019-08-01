Бишкекский горсуд 31 июля решил возвратить активы компаний «Издательский дом Вечерний Бишкек» и «Рубикон» Александру Киму. Тем самым суд лишил пакета активов у оппонентов Кима — Александра и Галины Рябушкиных.

Они владели 50 процентами доли «Рубикона» и 64 процентами акций «Издательского дома Вечерний Бишкек».

«Ранее, в апреле, горсуд вернул мне 50 процентов “Рубикона”. Теперь я владею 100 процентами компании», — сказал Ким «Клоопу».

Также Свердловский райсуд рассматривает другое дело Рябушкина. Его подозревают в присвоении и растрате дивидендов акционеров издательского дома «Вечерний Бишкек». Он находится под арестом в следственном изоляторе Бишкека.

Смена владельцев «Вечерки»

Александр Ким владел изданием «Вечерний Бишкек» до 1 сентября 2015 года. Судебные разбирательства начались осенью 2014 года, когда бывший совладелец издания Александр Рябушкин захотел вернуть свою часть акций.

Рябушкин лишился половины акций компании «Рубикон», которая владела «Вечерним Бишкеком», после того, как долю компании в 2000 году выкупил зять бывшего президента Аскара Акаева Адиль Тойгонбаев.

Рябушкин заявил, что сделка проходила под давлением, и попросил вернуть ему 50% акций «Рубикона» и 15 млн долларов компенсации за 15 лет работы издания. По решению суда Александр Рябушкин получил 50% акций, которые принадлежали Киму.

После этого в «Вечернем Бишкеке» последовала смена состава совета директоров. Ким утверждал, что за таким решением судов «стоят власти». Редакция считала, что давление на газету могла оказывать администрация тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева, включая его советника Фарида Ниязова и замглавы администрации Икрамжана Илмиянова.

Оба чиновника, впрочем, отрицали свою причастность к смене владельцев «Вечерки» — Илмиянов на фоне этих сообщений подал в отставку, а Ниязов сделал обращение, в котором заявил, что подозрения издания — «очередная ложь и притягивание за уши грязных фантазий».