Советница бывшего президента Кундуз Жолдубаева сообщила, что Алмазбек Атамбаев предложил следователям письменно ответить на их вопросы без публичной огласки с учетом тайны следствия. Но в следственной службе Министерства внутренних дел отказались от такого предложения.

«Представитель экс-президента Кыргызстана предлагает следователям МВД вернуться к рассмотрению нашего предложения. Поскольку своим отказом они демонстрируют отсутствие стремления МВД к получению необходимой для следствия информации по делу Батукаева в рамках Конституции и законов Кыргызстана», — написала Жолдубаева.

МВД трижды вызывало Алмазбека Атамбаева на допрос, однако бывший президент заявлял, что не пойдет на встречу со следователями, пока власти страны не вернутся в правовое поле.

Президент Сооронбай Жээнбеков назвал вызовы Атамбаева на допрос «закономерными явлениями».

«Кем бы человек не был — бывшим президентом, чиновником, военнослужащим или рядовым служащим — все перед законом равны, мы обязаны подчиняться закону. Только тогда будет развиваться страна. И дело Атамбаева тоже должно решаться в рамках законодательства Кыргызстана», — заявил Жээнбеков.

Следователи начали приглашать Атамбаева на допросы, после того, как парламент лишил его статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий. Одним из поводов для лишения Атамбаева правового иммунитета стало обвинение в незаконном освобождении Азиза Батукаева в 2013 году.

Лишение Атамбаева статуса экс-президента стало итогом его ссоры с Жээнбековым, которая началась в марте 2018 года. Тогда Атамбаев обвинил своего преемника в неэффективной борьбе с коррупцией, а также объявил о возвращении в политику.