По мнению правозащитников из Amnesty International, отказ суда изменить приговор Азимжану Аскарову показывает «пренебрежительное отношение властей Кыргызстана к фундаментальным правам человека».

Чуйский областной суд 30 июля оставил в силе пожизненный приговор правозащитнику Аскарову — правозащитника обвиняли в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве» во время межэтнического конфликта на юге страны в 2010 году.

«Мы снова наблюдаем торжество несправедливости в Кыргызстане. Что помешало властям выполнить свои обязательства согласно международному праву и Конституции страны в отношении узника совести Азимжана Аскарова? Краткий ответ на этот вопрос – это полное пренебрежение правами человека», — заявил эксперт Amnesty по Центральной Азии Денис Кривошеев.

Ранее Amnesty и семь других правозащитных организаций обратились к Верховному представителю Евросоюза по политике безопасности Федерике Могерини. Они просили ее обсудить дело Аскарова с властями Кыргызстана.

В заявлении правозащитных организаций говорилось о том, что здоровье Аскарова ухудшается и его необходимо освободить и отправить на лечение. Позже Могерини заявила, что дело Аскарова находится «на стадии обсуждения», но не предоставила каких-либо подробностей переговоров.

Азимжан Аскаров — этнический узбек, правозащитник с юга Кыргызстана, который стал известен своими расследования пыток со стороны милиции. В течение 15 лет он возглавлял правозащитную организацию «Воздух».

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана. Суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но сам правозащитник не признал своей вины. Вместе с ним были осуждены еще восемь человек.

Защита Аскарова неоднократно заявляла, что обвинения в адрес правозащитника — необоснованные. Свидетели утверждали, что Аскаров не присутствовал на месте событий. Его адвокаты неоднократно утверждали, что в отношении правозащитника применяются пытки, а расследование дела идет с грубыми процессуальными нарушениями.